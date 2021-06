Erster Job als Cheftrainer: Ex-HSV-Star Olic soll Europa-League-Klub übernehmen

Seine Karriere hat der ehemalige HSV-Star Ivica Olic bereits vor drei Jahren beendet. Nun steht der inzwischen 41-Jährige wohl vor seinem ersten Job als Cheftrainer – Olic soll den russischen Europa-League-Klub ZSKA Moskau übernehmen. Und zwar mit sofortiger Wirkung.

Wie mehrere russische Medien, darunter „Meta Ratings“, übereinstimmend berichten, soll Olic in Moskau ab sofort anheuern. Dort habe der kroatische Ex-Nationalstürmer (104 Länderspiele) bereits einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2022 unterschrieben, heißt es.

HSV: Ivica Olic wird neuer Trainer von ZSKA Moskau in Russland

Der aktuelle Trainer Viktor Goncharenko dagegen steht in Moskau unmittelbar vor dem Aus. Aus den vergangenen neun Partien holte ZSKA nur zwei Siege und bleibt als Tabellenfünfter hinter den eigenen Erwartungen zurück. Als man am Mittwoch das Topspiel gegen Zenit St. Petersburg mit Ex-HSV-Profi Douglas Santos verlor (2:3), wurden die Rufe nach einem Trainerwechsel lauter.

Mit Olic könnte man den Nachfolger schnell gefunden haben. Der frühere Hamburger Angreifer würde damit an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren – denn schon von 2003 bis 2007 lief er für den russischen Hauptstadtklub auf. Damals traf er in 116 Pflichtspielen 44-mal, unter anderem auch in der Champions League gegen den HSV.

Ivica Olic zuletzt Co-Trainer der Nationalmannschaft von Kroatien

Nur wenige Wochen danach wechselte Olic im Januar 2007 von Moskau nach Hamburg. Beim HSV entwickelte er sich zum Publikumsliebling und lief insgesamt 143-mal auf. Für keinen Verein spielte Olic in seiner Karriere häufiger – und für keinen Verein erzielte er mehr Treffer (51).

Seit seinem Karriereende 2017 hatte Olic zuletzt als Co-Trainer für die kroatische Nationalmannschaft gearbeitet. Nun könnte er in Moskau erstmals zum Cheftrainer werden. Eine offizielle Verkündung soll den Berichten zufolge in diesen Tagen folgen.