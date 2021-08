Erste Schritte zum Comeback: HSV-Innenverteidiger Ewerton läuft schon wieder

Nur auf fünf Liga-Einsätze für den HSV hatte es Ewerton in der vergangenen Saison gebracht. Immer wieder fiel der Brasilianer verletzt aus. In der kommenden Spielzeit soll alles besser werden. Ein Grund für seine Probleme war womöglich ein gutartiger Tumor im Oberschenkel, den er sich in der Sommerpause entfernen ließ. Die Operation hat der Verteidiger gut überstanden, am Freitag war er erstmals wieder auf dem Platz.

Für Ewerton war es nur eine Laufeinheit auf dem Rasen, doch auch diese machte ihn schon glücklich. „Ich habe keine Schmerzen mehr, das ist das wichtigste. Jetzt geht es Schritt für Schritt weiter“, sagt der Brasilianer, dem auch das heiße Wetter zurzeit in Hamburg sichtlich guttut. „Es ist fast wie in Brasilien. Aus meiner Wohnung kann ich sogar den Elbstrand sehen.“

Thioune will bei Ewerton erst mal abwarten

Wie geht es nun für ihn sportlich weiter? „Einen klaren Zeitplan gibt es nicht. Er ist jetzt zum ersten Mal gelaufen. Jetzt warten wir mal ab, welche Reaktionen er zeigt“, meint Trainer Daniel Thioune. Klar ist, sollte es keine neuen Probleme geben, dürften bald die nächsten Schritte folgen. Bis zum Saisonstart ist auf jeden Fall noch genug Zeit.