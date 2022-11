Erste HSV-Entscheidung über Kittel-Zukunft gefallen

Im Sommer war Sonny Kittel fast schon weg vom HSV. Doch sein Wechsel in die USA scheiterte kurz vor dem Abschluss. Der Mittelfeldspieler blieb in Hamburg und kam in der Hinrunde dann auch in jedem Liga-Spiel zum Einsatz. Ein paar Monate später ist er nun doch in den USA. Ist der Trip nach Kalifornien gleichzeitig seine Abschiedsreise vom HSV? Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte über einen Wechsel im Winter. Nun ist die Entscheidung offenbar gefallen.

Kittel und der HSV – diese Beziehung geht noch ein bisschen weiter. Zwar brachte es der 29-Jährige in der Hinrunde auf keinen einzigen Treffer für die Hamburger. Doch ein Abschied vor seinem Vertragsende im kommenden Sommer ist aktuell für ihn überhaupt kein Thema. Das hat Kittel Trainer Tim Walter bereits klar mitgeteilt. Der HSV-Coach kann mit dieser Entscheidung sehr gut leben.

Kittel will bis zum Sommer beim HSV bleiben

Ist der Verbleib auch gut für den HSV? Für viele Fans stellt sich die Frage nicht. Gerade bei den jungen Anhängern gehört Kittel immer noch zu den absoluten Lieblingsspielern im Volkspark. Seine Autogramme sind begehrt, das Trikot mit seinem Namen wird immer noch mit am häufigsten verkauft. Und auch sein Auftreten auf und neben dem Platz gibt durchaus Anlass zur Hoffnung, dass er in der Rückrunde auch im sportlichen Bereich noch ein wichtiger Faktor werden kann.

Auch wenn Kittel in dieser Saison noch kein Tor erzielt hat, lässt er den Kopf nicht hängen. Kittel, der viel Vertrauen und ein gutes Klima für gute Leistungen braucht, ist glücklich in Hamburg. Das strahlte er vor allem in den vergangenen Spielen dann auch immer wieder auf dem Platz aus. Nur die Belohnung mit einem Tor hat gefehlt. Macht Kittel so weiter, wird er auch wieder treffen. Den Beweis soll es im neuen Jahr geben. Das Kapitel HSV ist für ihn noch nicht abgeschlossen.