Erst U21-EM, dann Bundesliga? HSV fordert Bekenntnis von Reis

Viel Zeit ließ er nicht verstreichen – es bleibt ihm auch kaum was anderes übrig. Nach dem gemeinsamen Frühstück im Volksparkstadion am Dienstag flog Ludovit Reis noch am selben Abend in den Urlaub. Die Zeit drängt: Der 23-Jährige steht schließlich im Kader der niederländischen U21-Nationalmannschaft, wird mit jener bei der EM in Georgien und Rumänien antreten.

Eine gute Gelegenheit, um Werbung in eigener Sache zu machen. So wie im Relegations-Rückspiel gegen den VfB Stuttgart (1:3), als Reis in der ersten Halbzeit nach durchwachsenen Vorwochen wieder zu alter Form auflief. Mit dem so sehr erhofften Sprung ins Oberhaus wurde es trotzdem nichts – Reis aber könnte jenen in diesem Sommer aus eigenen Stücken machen. 7,5 Millionen Euro streichen die Hamburger ein, wenn der Niederländer von seiner im bis 2026 gültigen Vertrag enthaltenen Klausel Gebrauch macht.

HSV-Profi Ludovit Reis steht vor einem kurzen Sommer

So oder so: Der Sommer wird für Reis kurz. Sehr kurz. Bereits am 21. Juni startet die Europameisterschaft für Oranje gegen Belgiens U21, der Kader wird dementsprechend früher für die Vorbereitung zusammenkommen. Läuft es für Reis und Co. gegen Portugal (24.6.) und Georgien (27.6.) gut, ginge es für die Niederländer in der K.o.-Runde weiter – im besten Fall bis zum Finale am 8. Juli.

Da steckt der HSV längst mitten in der Vorbereitung auf die sechste Zweitligasaison, wird Reis nach dessen EM-Tour aber noch weiteren Urlaub genehmigen. Im Optimalfall haben die Hamburger da schon Planungssicherheit. Sportvorstand Jonas Boldt (41) hatte nach dem verpassten Aufstieg ein Commitment all jener Profis gefordert, die „eine Möglichkeit haben, sich zu verändern“. So soll eine Hängepartie im kurzen Sommer vermieden werden.