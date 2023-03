Am Mittwochvormittag reist Freese im Zug nach Sevilla. Am Abend schaut er sich das Europa-League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers an. Das erste Highlight auf seiner Reise.

Um kurz nach 14 Uhr verließ Freese am Dienstag seine Wohnung in Eimsbüttel und machte sich auf den Weg zum Flughafen. Mit dem Flieger ging es nach Madrid, von dort weiter mit der Bahn nach Córdoba, wo der 44-Jährige auch die Nacht verbrachte.

Wie viele HSV-Fans am Donnerstag beim Relegations-Hinspiel zwischen Hertha BSC und dem HSV im Berliner Olympiastadion genau dabei sein werden, ist noch unklar. Fest steht, es werden sehr viele sein, und Sven Freese, der HSV-Supporters-Chef, hat wohl die verrückteste Anreise von allen.

HSV-Supporters-Chef Freese wünscht sich Rangers-Sieg

Direkt nach dem Spiel geht der Trip weiter. Freese fährt mit dem Mietwagen rund 200 Kilometer nach Málaga, dort geht am Donnerstagmorgen sein Flug über Köln nach Berlin. Gegen 15 Uhr wird er in der Hauptstadt sein, am Abend ist er beim Relegationsspiel im Stadion. Danach geht es in der Nacht im Auto zurück nach Hamburg.

„Für mich ist die Reise ein Traum. Die Glasgow Rangers können nach 50 Jahren mal wieder einen internationalen Titel gewinnen und einen Tag später spielt der HSV dann auch noch in der Relegation“, erzählt Freese.

Die Reise macht er allein. Treffen wird er dabei auf bekannte Gesichter. Beim Europa-League-Finale in Sevilla werden insgesamt zehn HSV-Fans dabei sein, größtenteils Mitglieder im „Hamburg Loyal Rangers Supporters Club“, den es seit über 40 Jahren gibt.

Und was wären Freeses Wunschergebnisse für seine „Traumreise“? „Ein Sieg der Rangers, egal wie. Und dann ein positives Ergebnis vom HSV in Berlin. Am besten auch ein Sieg.“