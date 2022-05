Erst Relegation, dann Mini-Pause? HSV-Profis droht stressiger Sommer

Am Samstag (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) kommt Hannover 96 in den Volkspark. Alles ist für den HSV in dieser Saison noch drin. Vom direkten Aufstieg über die Relegation bis hin zum ungeliebten Klassenerhalt. Wichtig für die HSV-Profis: Sie spielen an den letzten Spieltagen auch um einen längeren Urlaub. Läuft es ganz blöd, droht ihnen ein extrem stressiger Sommer.

Das Problem: Wegen der Winter-WM in Katar nehmen die Ligen ihren Betrieb zur neuen Saison früher auf. Bei Aufstieg kein Problem für den HSV. Die Bundesliga startet am 5. August, vorher geht’s am letzten Juli-Wochenende im Pokal zur Sache. Verpasst der HSV aber den Aufstieg, müsste er schon ab dem 15. Juli wieder in der Zweiten Liga ran.

Schon jetzt gerät die Sommer-Planung zur Herausforderung für das Team-Management. Worst-Case: Der HSV würde in der Relegation (19./23.5.) verlieren und hätte nur siebeneinhalb Wochen für Urlaub und Vorbereitung auf die Zweite Liga.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Trainer Walter antwortet auf Kritik von Weltmeister Schweinsteiger

Klar ist: Steigt der HSV nicht auf, wartet auf ihn die kürzeste Vorbereitung seit dem Abstieg 2018. Drei Wochen Urlaub sollen die Profis wohl zumindest bekommen, um mal durchzupusten. Dann blieben aber nur noch vier Wochen für die Vorbereitung. So wenige, wie noch nie.