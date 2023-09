Einst Problemzone, jetzt auf Rekordkurs: Der HSV wird zum Bollwerk

Die Rekordjäger aus dem Volkspark haben wieder zugeschlagen – und das diesmal in einem Bereich, der zum Saisonstart noch eine der großen Baustellen war. Das 2:0 gegen Rostock war schon das dritte Liga-Spiel in Serie ohne Gegentreffer. Für Daniel Heuer Fernandes ein historischer Moment.

Seit 2018 spielt der HSV in der Zweiten Liga. Drei Zu-Null-Spiele in Folge waren den Hamburger dabei bislang nur ein Mal direkt in der ersten Saison in Liga zwei geglückt. Damals stand noch Julian Pollersbeck im Tor der Hamburger. Nun hat es auch Heuer Fernandes geschafft. Für den 30-Jährigen eine Premiere. In drei Spielen in Serie blieb er zuvor in der Zweiten Liga noch nie ohne Gegentor.

Heuer Fernandes seit drei Spielen ohen Gegentor

„Es ist geil zu Null zu spielen“, erklärte der HSV-Torwart nach dem Auftritt gegen Rostock. Zu sehr in den Vordergrund stellen wollte er sich aber nicht. „Die Freude, wie wir die Spiele annehmen und wie wir verteidigen – das macht mich noch glücklicher. Am Ende steht der Sieg zu Null und ein gelungener Nachmittag.“

Und dazu mal wieder ein neuer Rekord. Diesmal für den Torhüter. Nach der Länderspielpause geht es für den HSV bei Aufsteiger SV Elversberg weiter. Dann kann direkt für den nächsten Eintrag in die Geschichtsbücher gesorgt werden. Vier Liga-Spiele in Serie ohne Gegentreffer gab es für den HSV in der Zweiten Liga noch nie. Ein neuer Auftrag für Hamburgs Rekordjäger.