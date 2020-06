Erst Geburtstag, dann HSV-Sieg?: Mit Kiel hat Jatta noch eine Rechnung offen

Am Sonnabend hat er Geburtstag, aber gefeiert werden soll erst am Montag. Mit einem Sieg gegen Holstein Kiel will Bakery Jatta nicht nur die Aufstiegschancen des HSV wahren sondern auch eine Rechnung mit dem Gegner begleichen. Der nun 22-Jährige kassierte im Hinspiel den bislang einzigen Platzverweis seiner Karriere. Vor allem das Verhalten der Kieler sorgte damals für reichlich Unmut.

Sie sprangen auf wie die Irrwische, alle miteinander. Gerade hatte Jatta Kiels Salih Özcan direkt vor der Holstein-Bank umgesenst, da wurde er von Kieler Ersatzspielern und Betreuern umzingelt. Sie alle forderten gestenreich den Platzverweis für Jatta, Schiedsrichter Christian Dingert tat ihnen den Gefallen. Rot für den Hamburger und anschließend zwei Spiele Sperre. „Wenn die Situation woanders passiert wäre und nicht 20 Leute von der Bank aufspringen, hätte der Schiri anders entschieden“, schimpfte Jattas Mitspieler Adrian Fein damals.

Bakery Jatta wird am Sonnabend 22 Jahre alt - und möchte am Montag den HSV und sich mit einem Sieg gegen Kiel beschenken. imago images/HMB-Media Foto:

Jatta dürfte gegen Kiel mit Wut im Bauch spielen

Knapp ein halbes Jahr ist das mittlerweile her. Eine offene Rechnung ist bei Jatta geblieben. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Und genau das macht die Angelegenheit für den HSV zu einem guten Omen: Wenn Jatta mit Wut im Bauch spielt, läuft er meistens zur Hochform auf.

Zwei Mal in dieser Rückrunde hatte Jatta mit Gegnern noch ein persönliches Hühnchen zu rupfen. Gegen Nürnberg, dessen Vereinsbosse aufgrund der Gerüchte um Jattas möglicherweise falsche Identität als erste Protest gegen die Wertung des Spiels einlegten. Und kurz darauf gegen den KSC, dessen Fans Jatta im Hinspiel ausgepfiffen hatten. Das Resultat: Beim 4:1 gegen Nürnberg traf der Gambier zum 1:0, gegen den KSC legte er zum 2:0-Endstand auf. Muss nun auch Kiel dran glauben?

Jatta blieb nach der Corona-Pause noch ohne Tor oder Vorlage

Wäre auch für Jatta persönlich wichtig, denn nach der Corona-Pause lief es für ihn noch nicht rund. Seine letzte Torbeteiligung datiert aus dem Februar – es war die gegen Karlsruhe.