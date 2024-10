Erst aussortiert, jetzt Startelf: HSV-Profi nutzt zweite Chance unter Baumgart

Vor der Länderspielpause hatte die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart mit dem 3:0 bei Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf ein klares Zeichen gesetzt und gezeigt, was alles möglich ist. Nun wartet am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker bei MOPO.de) mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg die nächste große Herausforderung. Baumgart will dafür weitestgehend auf seine Düsseldorf-Besieger setzen. Dazu gehört mit Noah Katterbach auch ein Profi, der unter dem Coach lange Zeit kaum eine große Rolle gespielt hatte.

Katterbach und Baumgart – das passt nicht wirklich zusammen. So sah das Bild zumindest von außen länger aus. Bereits in Köln hatten beide zusammen gearbeitet. Auf einen Nenner kamen sie dabei aber nicht. Das führte sogar so weit, dass der Außenverteidiger beim FC am Ende nur noch in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz kam und schließlich zum HSV floh. Dort gab es dann wenig später für ihn direkt das Wiedersehen mit Baumgart.

Noah Katterbach erhält neue Chance beim HSV

Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler blendete die Vergangenheit aus und nahm die Herausforderung an. Auch wenn er zum Ende der vergangenen Saison nur sehr unregelmäßig zum Einsatz kam und auch zu Beginn dieser Spielzeit nur Zuschauer war, ließ er den Kopf nie hängen und machte im Training immer wieder auf sich aufmerksam. Ein Einsatz und eine Einstellung, mit der er letztlich auch Baumgart wieder von sich überzeugen konnte.

„Noah hat mir, seitdem ich hier bin, gezeigt, dass er mit aller Macht spielen will. Das hat er über Trainingsleistungen immer wieder angedeutet“, so der HSV-Coach, der in Hamburg mittlerweile einen ganz anderen Spieler als noch in Köln erlebt. Dazu sagt Baumgart: „Vor allen Dingen hat Noah – und das ist wichtig für mich – eine Entwicklung als Spieler und Mensch gemacht, die ich in Köln so nicht gesehen hatte. Das muss ich ganz deutlich sagen. Das ist doch schön, dass auch Trainer in der Lage sind, keine Jungs in Schubladen reinzustecken, sondern sie auch wieder rauszuholen.“

Zwei Startelf-Spiele in Folge für Katterbach

Erst aussortiert, jetzt wieder erste Wahl. Katterbach ist plötzlich auch unter Baumgart beim HSV wichtig. Trotz reichlich Konkurrenz im Kader gehörte der 23-Jährige bei den jüngsten beiden Auftritten gegen Paderborn und in Düsseldorf zur Startelf. Erst auf der linken Seite, danach rechts in der Abwehr. „Er hat es sich verdient“, betont der HSV-Coach, der den Allrounder auch mit Blick auf das Magdeburg-Spiel im Kopf hat. „Er ist natürlich eine Option. Wenn du in Düsseldorf 3:0 gewinnst, kannst du nicht so viel falsch gemacht haben.“

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Sorgen nach Abschlusstraining: Zwei Ausfälle und zwei Wackelkandidaten

Für Katterbach wäre es der insgesamt zehnte Einsatz unter Baumgart. Drei Startelf-Spiele in Folge gab es für ihn dabei bislang noch nie. Das soll sich am Sonntag ändern. Auf die Partie ist der Verteidiger bereits bestens vorbereitet. Viel Laufarbeit und die eigene spielerische Qualität auf den Platz bringen, das ist für ihn das Erfolgsrezept für den Auftritt gegen den FCM. „Dann haben wir die besseren Chancen das Spiel für uns zu entscheiden“, erklärte er gegenüber HSV-TV und fügte mit Blick auf seinen möglichen Einsatz hinzu: „Ich habe Bock.“