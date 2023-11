Erinnerungen an die Relegation: Riesiger Ansturm der HSV-Fans auf Pokal-Tickets

Am 6. Dezember (20.45 Uhr) tritt der HSV im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Liga-Konkurrent Hertha BSC an. Die Unterstützung von den Rängen wird für den HSV dabei im Olympiastadion erneut beeindruckend sein.

Ab 10 Uhr konnten sich am Donnerstag HSV-Anhänger Karten für das Pokal-Spiel in Berlin sichern. Der Ansturm war gewaltig. Es dauerte keine 15 Minuten und alle 11.800 verfügbaren Gäste-Tickets waren weg. Am Ende werden sich wohl noch deutlich mehr HSV-Fans auf den Weg nach Berlin machen, man denke etwa an das Relegationsspiel der beiden im Mai 2022, als mindestens 15.000 HSV-Fans nach Berlin pilgerten.

Damit es diesmal nicht zu viele werden, verkauft Hertha weitere Tickets jetzt erst mal nur an die eigenen Anhänger. Aktuell dürfen lediglich Dauerkarteninhaber Karten kaufen, ab dem 20. November sind Mitglieder dran, am 27. November beginnt der freie Vorverkauf. Dann sind sicher auch weitere HSV-Fans dabei.