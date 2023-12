Die Analyse läuft: Ist Tim Walter noch der richtige Trainer beim HSV? Vor allem eine Bedingung muss der Coach nach MOPO-Informationen erfüllen, damit er auch 2024 noch auf dem Trainerstuhl im Volkspark sitzt.

Läuft alles nach Plan, wird der HSV noch in dieser Woche entscheiden, ob Tim Walter auch in der Rückrunde bei den Hamburgern als Cheftrainer auf der Bank sitzt. Eine Rolle bei der Analyse spielt nach MOPO-Informationen auch die Frage nach möglichen Wintertransfers. Da sollte Walter nicht zu viel fordern.

31 Punkte sind für den HSV viel zu wenig

Gut drei Tage sind nach dem letzten HSV-Spiel der Hinrunde mittlerweile vergangen. Im Hintergrund ist die Analyse im vollen Gange. Die erste Tendenz ist dabei zu erkennen. Auch wenn die Punkteausbeute von 31 Zählern nach 17 Spieltagen intern als viel zu wenig bezeichnet wird, sprechen aktuell noch mehr Fakten dafür, dass Walter auch im neuen Jahr HSV-Trainer sein wird. Noch ist die Aufarbeitung der vergangenen Monate allerdings nicht final abgeschlossen. Entscheidend wird zudem nun auch sein, welche Lösungsansätze der Trainer selbst für eine bessere und erfolgreichere Zukunft anbieten wird.

Der HSV will im Winter auf dem Transfermarkt tätig werden

Sollte Walter am Ende zu dem Ergebnis kommen, dass die Qualität im Kader für ihn nicht ausreichend ist und im Winter massiv nachgerüstet werden muss, dürfte es für den Trainer mit Blick auf die Zukunft beim HSV schwer werden. Zwar wurde intern bereits besprochen, dass die Hamburger im Winter auf dem Transfermarkt tätig werden. Dies allerdings nur in überschaubarem Maße.

Weil Sebastian Schonlau nicht immer fit ist, sucht der HSV einen neuen Innenverteidiger. WITTERS Weil Sebastian Schonlau nicht immer fit ist, sucht der HSV einen neuen Innenverteidiger.

Bekannt ist, dass Noah Katterbach im Volkspark auf der Liste steht. Der 22-Jährige soll aus Köln kommen und die linke Seite verstärken. Auch Oliver Batista-Meier (zurzeit noch von Dresden nach Verl verliehen) ist ein Thema. Walter kennt den Offensivspieler bestens aus seiner Zeit als Nachwuchstrainer bei den Bayern. Verstärkt gesucht wird auf dem Markt zudem nach einem neuen Innenverteidiger. Ausschlaggebend sind hierbei vor allem der unsichere Gesundheitszustand von Sebastian Schonlau und die Tatsache, dass Stephan Ambrosius Anfang des Jahres womöglich erst mal mit Ghana beim Afrika-Cup unterwegs sein wird.

Was ist in dieser Woche im Volkspark passiert? Jeden Freitag liefert Ihnen die Rautenpost Analysen, Updates und Transfer-Gerüchte – pünktlich zum Wochenende alle aktuellen HSV-News der Woche kurz zusammengefasst und direkt per Mail in Ihrem Postfach. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Viel mehr ist beim HSV auf dem Transfermarkt im Winter zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant. Eine große Shoppingtour würde auch nicht zu dem eingeschlagenen Weg passen. Im Klartext bedeutet das letztlich auch: Walter muss nun vor allem Lösungen mit dem vorhandenen Personal finden. Sollte er dazu bereit sein und dies auch entsprechend überzeugend den Bossen vermitteln, kann er seinen Job selbst retten.

Das könnte Sie auch interessieren: Weltmeister in der Warteschleife: So geht es für HSV-Juwel Yalcinkaya weiter

Weiter mit Walter. Die Chance ist groß. Die Tür im Volkspark ist offen. Der entscheidende Gipfel steht allerdings in dieser Woche noch bevor.