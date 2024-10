EStolze 571 Partien absolvierte Sergej Barbarez als Profi, vier kamen bislang als Bosniens Nationaltrainer dazu. Doch die Begegnung am Freitag in der Nations League gegen Deutschland hat einen besonderen Stellenwert. In der MOPO erinnert sich Barbarez an seine Anfänge in Deutschland und begründet auch, warum er HSV-Profi Dennis Hadzikadunic erstmals nicht für das Nationalteam nominierte.