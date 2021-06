Er spielte mehr als 50 Derbys: HSV-Profi ist der absolute Experte fürs Stadt-Duell

Er wird sie genießen, diese besonderen Tage. Hamburg fiebert dem Stadt-Duell entgegen – und HSV-Profi Louis Schaub ist mittendrin. Endlich. Der Österreicher ist der auf diesem Gebiet wohl größte Experte beider Teams, spielte in seiner Profi-Karriere schon mehr als 50 Derbys. Nun wird Schaub auch erstmals die heiße Hamburger Derby-Luft einatmen.

Die Freude auf die Partie ist Schaub anzumerken. „Derbys sind immer etwas Besonderes“, stellt er klar. „In der ganzen Woche davor ist die Stimmung eine andere als bei sonstigen Partien. Da spielt es auch keine Rolle, wo man gerade in der Tabelle steht.“

Ein junger Mann mit ganz viel Derby-Erfahrung: Allein 20 Mal traf Louis Schaub (l.) mit Rapid Wien auf die Austria. imago sportfotodienst Foto:

HSV-Profi Schaub hat mit 25 Jahren schon mehr als 50 Derbys gespielt

Schaub weiß, wovon er spricht. Denn trotz seiner noch verhältnismäßig jungen 25 Jahre kann er unzählige Derby-Geschichten erzählen. Weil ihn diese Duelle ein Leben lang begleiten. Schon in der Hinrunde war er mächtig im Stress, spielte mit dem 1. FC Köln die rheinischen Duelle gegen Düsseldorf (0:2), Leverkusen (1:0) und Gladbach (0:1). „Da ging es schon immer mächtig zur Sache, vor allem die Atmosphäre gegen Gladbach war enorm“, sagte er der MOPO. „Aber ich kenne das Derby-Feeling ja aus Österreich.“

Schaub gewann in Österreich 22 von 47 Derbys

Kann man wohl sagen: Sechs Jahre lang, von 2012 bis 2018, stand Schaub als Profi für Rapid Wien auf dem Platz – und spielte in dieser Zeit 47 (!) Stadt-Duelle. Allein 20-mal den Klassiker gegen die Austria, dazu 18-mal gegen Admira Wacker und neunmal gegen das eher kleine Wiener Neustadt. „Bis vor zwei Jahren hat man pro Saison viermal gegen jeden Klub gespielt“, so Schaub. Da kam dann einiges zusammen. Seine Bilanz ist bei 22 Siegen, 15 Remis und nur zehn Niederlagen klar positiv.

Schaub: „Dieses Spiel wird etwas ganz Besonderes“

Nach seiner Leihe aus Köln zum HSV steht nun die Hamburg-Premiere an. „Ich habe in meinem Leben schon einige heiße Duelle erlebt“, erklärt der Nationalspieler. „Aber dieses Spiel wird etwas ganz Besonderes. Wir wollen den Derby-Sieg, keine Frage.“ Mit einem Schaub, der genau weiß, worauf es am Sonnabend ankommt.