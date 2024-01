„Er hat mich überzeugt“: Stopft ein HSV-Talent die Flügel-Lücke?

Unter anderem einen neuen Flügelstürmer will der HSV im Winter noch holen. Möglicherweise haben die Hamburger eine gute Alternative auch schon in den eigenen Reihen. Zu den zahlreichen Nachwuchsspielern, die im Trainingslager in Spanien dabei sind, gehört auch Fabio Baldé. Und dieser hat bereits an den ersten Tagen ordentlich auf sich aufmerksam gemacht.

Beim Testspiel gegen die PSV Eindhoven (2:2) waren die meisten HSV-Youngster nur Zuschauer, Baldé durfte immerhin für elf Minuten ran. „Er hat mich im Training überzeugt, dann bekommt er auch die Einsatzzeit“, sagt Tim Walter über den 18-jährigen Offensivspieler, der in dieser Saison bislang vor allem in der U19 und U21 des HSV zum Einsatz kam.

In Spanien klopft Baldé nun an die Tür der Profis. Mit seinem Körper und seiner Schnelligkeit hat er auf dem Trainingsplatz bereits einige Akzente gesetzt. Das gefällt sicherlich nicht nur Walter. Der Trainer sagt: „Fabio bringt einfach eine physische Voraussetzung mit, da können sich die anderen Jungs noch etwas von abschauen.“