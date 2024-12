Er hat jetzt acht Jobs! Ex-HSV-Profi Harnik stellt eigenen Gin her

Wohl kein anderer Ex-Bundesliga-Star ist so breit aufgestellt wie er. Während zahlreiche Kollegen nach ihrem Karriereende erstmal eine ruhige Kugel schieben, steht Martin Harnik unter Vollstrom. Der 37 Jahre alte Ex-HSV-Profi hat mittlerweile acht verschiedene Jobs, besitzt jetzt vier Unternehmen – und macht nun auch noch in Alkohol …

Seit dieser Woche ist der „Mulligin“ auf dem Markt, ein 42-prozentiger Gin, der vor allem in der Welt der Golf-Sportler für Aufsehen sorgen dürfte. Denn die Idee zu dem Drink entstand beim Golfen.

Ex-HSV-Profi Harnik führt insgesamt vier Unternehmen

Hintergrund: Anfang 2022 eröffnete Harnik die Indoorgolfanlage „Eisen7“ in Glinde. Als kürzlich einem seiner Freunde mit etwas Alkohol im Blut ein Schlag misslang, einigten sich beide auf einen Mulligan – so wird beim Golfen die Übereinkunft für einen neuen Versuch genannt. „Dieser Versuch wurde dann leicht abgewandelt als Mulligin bezeichnet“, sagt Harnik augenzwinkernd. Schon war die Geschäftsidee geboren.

Für Tausendsassa Harnik der nächste Schritt in der Berufswelt. Los ging alles 2017 mit den „Party Helden“, für die es zwischenzeitlich im Zuge der Corona-Pandemie allerdings nicht ganz so gut lief. Nach einem Insolvenzverfahren besitzt der Fußballer mittlerweile nur noch vier statt der ursprünglich sechs Filialen, verkauft Party-Artikel aller Art. 2018 eröffnete er zudem in Stuttgart den Fleisch-Tempel „Meat Club“ (gemeinsam mit Ex-VfB-Kollege Daniel Ginczek). Das „Eisen7“ war sein drittes Unternehmen.

Vier neue Jobs kamen für Ex-HSV-Profi Harnik in diesem Jahr hinzu

In diesem Jahr ging es dann richtig ab. Allein seit Januar kamen für den früheren Profi (u.a. Werder, Stuttgart, Hannover, HSV) vier neue Jobs dazu.

Seit Januar erscheint der wöchentliche Podcast „Flatterball“, den Harnik gemeinsam mit Fußball-Kumpel Max Kruse betreibt. Die beiden sind Stammgast in den Top 20 der deutschen Fußball-Podcasts.

Im Frühjahr startete Harnik als professioneller „Speaker“, wird von Firmen gebucht und hält Vorträge. „Es geht unter anderem um Menschenführung und darum, Parallelen zwischen dem Umgang in einer Kabine und im Büro aufzuzeigen“, lässt er wissen.

Harnik ist derzeit Spielertrainer bei Oberligist Dassendorf

Bei Oberligist Dassendorf, wo Harnik seit Ende 2020 kickt, sprang der Torjäger nach der Trennung von Coach Thomas Seeliger zusätzlich als Trainer ein. Das wird aller Voraussicht nach auch bis zum Saisonende so bleiben.

Nun kommt mit Harniks Gin und der Gründung der GmbH die nächste Geschäftsidee auf den Markt. Nach Monaten des Probierens und der Feinarbeit sind die Flaschen (0,5 Liter für 39,99 Euro) ab sofort online erhältlich (mulligin.de).

Präsent ist Harnik auch als TV-Experte bei Sport1 und im österreichischen ServusTV. Gerade in der Alpenrepublik ist der Ex-Nationalspieler (bestritt 68 Länderspiele für das Heimatland seines Vaters) besonders gefragt.

Fix was los bei dem Familienvater, der mit seiner Frau Sharon (35) und den drei gemeinsamen Kindern am östlichen Hamburger Stadtrand lebt. Zwischen Party-Girlanden, gutem Fleisch und einem Tropfen Gin freuen sich die Harniks in Kürze vor allem auf besinnliche Weihnachtstage. Nicht auszuschließen, dass dabei die nächste Geschäftsidee entsteht …