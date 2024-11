„Er hat es anders gesehen“: Dompé muss von Baumgart auf der HSV-Bank beruhigt werden

Einen Platz auf der Trainerbank braucht Steffen Baumgart während der Spiele eigentlich nicht. Der HSV-Coach verfolgt die Auftritte seiner Mannschaft in der Regel in den 90 Minuten sehr aktiv im Stehen und hat dabei eher das Problem, dass die Coaching Zone für ihn zu klein ist. Beim 1:1 gegen Nürnberg änderte sich das Bild für einen Moment plötzlich. Baumgart nahm auf der Bank Platz. Es gab Klärungsbedarf mit einem seiner Spieler.

Auslöser für die ungewöhnliche Szene war die Auswechselung von Jean-Luc Dompé. Nach 64 Minuten nahm Baumgart den Franzosen vom Platz und brachte dafür Fabio Baldé. Der Flügelstürmer, der zuvor auf dem Rasen viel versucht hatte, aber dabei unterm Strich auch glücklos blieb, war mit seiner Auswechslung alles andere als einverstanden. Das zeigte er dann deutlich auch beim Gang vom Platz.

Baumgart erklärt die Dompé-Auswechslung

Baumgart reagierte direkt. Anstatt das Thema erst nach dem Spiel aufzuarbeiten, setzte er sich sofort neben Dompé auf die Bank und erklärte ihm seine Entscheidung. Dazu sagte der Coach nach dem Abpfiff: „Dompé kennt jeder. Die Wahrnehmung war bei mir so, dass Fabi (Baldé, Anm. d. Red.) ein bisschen mehr Schwung reinbringen kann. Gerade wenn lange Bälle hinter die Kette kommen. Das habe ich bei ihm nicht gesehen, er hat es ein bisschen anders gesehen. Deswegen habe ich ihm das noch mal in Ruhe versucht zu erklären.“

Für Baumgart war es wichtig, die Sache sofort zu klären – auch wenn er deswegen kurz das Geschehen auf dem Platz verpasste. „Ich glaube, es immer wichtig, dann als Trainer nicht in die Konfrontation, sondern in die Erklärung zu gehen“, so der Coach, der mit dem Ergebnis dann auch zufrieden war. „Trotz, dass ich seine Sprache nicht spreche, ging es ganz gut und ich konnte ihn ein bisschen wieder auf meine Seite ziehen.“

Im Klartext heißt das: Auch wenn Dompé in dem Moment sauer und unzufrieden war, bleibt für die Zukunft nichts hängen. Im Normalfall wird der Franzose beim nächsten Spiel am kommenden Freitag in Braunschweig wieder für den HSV auf dem Platz und Baumgart vor allem vor der Trainerbank stehen.