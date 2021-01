Er gibt Rätsel auf: Wann schafft HSV-Profi Kittel den Durchbruch?

Wann zeigt er mal wieder, was alles in ihm steckt? Sonny Kittel bleibt eines der großen Rätsel dieser HSV-Spielzeit. Der 28-Jährige ist nach schwierigem Saisonverlauf nach wie vor ein gutes Stück von seiner Bestform entfernt. Platzt am Montag gegen Osnabrück der Knoten? Oder muss Kittel zunächst auf die Bank?

Zwei Mal schenkte Daniel Thioune dem Offensivmann zum Jahresstart das Vertrauen. Gegen Regensburg (3:1) spielte Kittel anständig, beim 1:1 in Nürnberg aber enttäuschte er. Thioune nahm ihn in Schutz. „Wir sollten es nicht immer darauf reduzieren, dass Sonny nicht den glücklichsten Tag hatte“, ließ der Trainer wissen. „Das hatten einige andere auch nicht!“

Schon einmal bedankte sich Kittel bei HSV-Trainer Thioune



Thioune ist gewillt, Kittel weiterhin zu stützen. So, wie er es schon nach dessen unnötigen Platzverweis gegen Hannover Anfang Dezember tat. Da begnadigte er den hochtalentierten Angreifer zügig. Kittel bedankte sich kurz vor Weihnachten mit der Vorarbeit zum 2:1-Siegtor in Karlsruhe.

Und diesmal? Seine Konkurrenten Khaled Narey und Manuel Wintzheimer scharren mit den Hufen und wollen zurück ins Team – für Kittel. Die Saisonbilanz des besten HSV-Schützen der Vorsaison (elf Treffer) fällt mit zwei Treffern und einer Vorlage eher bescheiden aus. Der Dreikampf um die Kittel-Position ist offen und dürfte den HSV die gesamte Trainingswoche über begleiten.

Kittel ist auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis



Thioune ist so oder so weiterhin von Kittels Wert für den HSV überzeugt. „Er ist ein guter Junge und wird uns noch viel Freude bereiten“, merkte der Coach nach dem Nürnberg-Spiel an. „Ein Erfolgserlebnis würde Sonny sicher gut tun.“

Möglich, dass Osnabrück da gerade recht kommt. In der Vorsaison traf Kittel beim VfL, konnte die 1:2-Pleite aber nicht verhindern. Diesmal könnte er einen neuen Anlauf nehmen. Wenn er denn darf.