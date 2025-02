Er dachte schon ans Aufhören: Ex-HSV-Profi findet nach sechs Monaten neuen Klub

Wilde Tage liegen hinter etlichen europäischen Profi-Klubs, das Winter-Transferfenster sorgte für hunderte Transfers und Leihgeschäfte. Abseits der großen Bühnen hat heimlich, still und leise hat auch ein Ex-HSV-Profi nach monatelanger Arbeitslosigkeit einen neuen Verein gefunden und nimmt einen weiteren Anlauf, seine Karriere nochmal in Schwung zu bringen.

Zwei Jahre lang (2018 bis 2020) kickte Jairo Samperio für den HSV. Er kam als Star, kickte zuvor für Mainz und gewann mit dem FC Sevilla 2014 die Europa League. Doch im Volkspark wurde er zum großen Unglücksraben. Kaum da, zog er sich im Training eine Schädigung beider Kreuzbänder zu und fiel ein Jahr lang aus. Letztlich reichte es für ihn zu 16 Pflichtspieleinsätzen mit einem Tor. Jairo fand nach seiner Verletzung nie zu alter Stärke zurück.

Nach seiner HSV-Zeit wechselte Jairo mehrfach

Auch danach lief es nicht mehr rund. Zwei Jahre lang (2020 bis 2022) kickte er in Málaga, wechselte dann nach Ungarn – und glitt zwei Mal in die Arbeitslosigkeit. Schon nach seinem Jahr bei Honved Budapest (Saison 2022/23) war er ein halbes Jahr lang ohne Klub. Ein Schicksal, das ihn im vergangenen Sommer erneut ereilte, als sein Vertrag bei Mezökövesd auslief. Fortan soll sich Jairo sogar mit Gedanken an ein Karriereende befasst haben.

? ✅ Jairo prest dago!



? Nuestro último fichaje vestirá el dorsal 1️⃣7️⃣.#OngiEtorriJairo | #GoazenRiver pic.twitter.com/cAldmoYfsl — Sestao River Club (@SestaoRC) February 5, 2025

Nun aber erhält der 31-Jährige eine neue Chance. Anfang der Woche unterschrieb er einen Vertrag beim spanischen Drittligisten Sestao River. Mit Jairo will der Verein aus der nahe Bilbao liegenden 30.000-Einwohner-Stadt den drohenden Gang in die Viertklassigkeit vermeiden. Derzeit steht Sestao auf einem der fünf Abstiegsplätze, belegt Rang 17 von 20. Ein Abstieg hätte dramatische Folgen, denn bereits die dritte Liga gilt in Spanien allenfalls als halbprofessionelle Liga.

„Jairo, wir heißen dich willkommen in deinem neuen Zuhause und sind uns sicher, dass wir gemeinsam die kommenden Ziele erreichen werden“, ließ der Verein wissen. Ein kleiner Wechsel für die Welt des Fußballs, ein wichtiger aber für den Ex-HSV-Profi, der sich nach Monaten der Arbeitslosigkeit neu beweisen will.