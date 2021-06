Entwarnung nach Verletzung: HSV kann in Aue auf den Super-Joker setzen

Das hätte gerade noch gefehlt. Nach dem 0:2 im Derby gegen St. Pauli drohte dem HSV am Sonnabend in Aue womöglich der Ausfall von Joel Pohjanpalo. Doch am Montag folgte eine erste Entwarnung: Der Finne, der unter einer Beckenkammprellung leidet, wird im Erzgebirge wohl spielen können.

Pohjanpalo hatte sich in der Schlussphase des Derbys verletzt, als er Lukas Hinterseer den Ball zum vermeintlichen 1:2 auflegte – das dann aber wegen eines Handspiels von Seiten des Finnen nicht gegeben wurde. Beim anschließenden Sturz zog sich Pohjanpalo die vor allem schmerzhafte Blessur zu.

Das könnte Sie auch interessieren:Fliegt HSV-Kapitän Hunt wieder aus dem Team?

Muss HSV-Profi Pohjanpalo in Aue auf die Bank?

Wann die 25 Jahre alte Leihgabe von Bayer Leverkusen wieder trainieren kann, ist offen, im Laufe der Woche aber soll er wieder einsteigen können. Gut möglich aber, dass Pohjanpalo in Aue ohnehin wieder auf die Bank muss – weil er gegen St.Pauli als Startelfspieler nicht traf, seine Joker-Qualitäten aber schon mehrfach (Tore in Bochum und Hannover) unter Beweis stellte. Für Pohjanpalo könnte Lukas Hinterseer ins Team rutschen.