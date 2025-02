„Enttäuschend“: HSV-Frauen verlieren vor ihrem Spiel des Jahres – Pyro im Volkspark

Trotz eines Traumstarts haben die HSV-Kickerinnen den Sprung auf einen Aufstiegsplatz verpasst. Nach dem 1:2 (1:1) gegen Zweitliga-Spitzenteam Union Berlin richtet sich der Fokus auf das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Gladbach am Mittwoch im Volksparkstadion.

„Der Kampf war da, aber es ist enttäuschend, dass wir unglücklich verlieren“, sagte Vildan Kardesler, die zunächst allen Grund zur Freude hatte. HSV-Trainer Marwin Bolz beorderte sie erstmals seit September in die Startelf – und das zahlte sich aus. Als die Union-Abwehr eine Ecke von Svea Stoldt nicht geklärt war, traf Kardesler mit einem Aufsetzer zum 1:0 nach gerade zwei Minuten – ihr drittes Saisontor, ein rasanter Start in die Rückrunde.

Union Berlin drängt früh auf den Ausgleich

„Sie hat sich in der Vorbereitung gut präsentiert“, erklärte Bolz seine Startelf-Wahl: „Wir haben einen Kader mit guten und fleißigen Spielerinnen, alle können sich in den Vordergrund spielen.“

Nach der Führung ging es für die elf Hamburgerinnen auf dem Platz aber erst mal rückwärts. Union drängte auf den Ausgleich, HSV-Torhüterin Inga Schuldt musste gegen Pia Metzker (11.) und Lisa Heiseler (15.) retten – und als sie bei einem Schuss von Dina Orschmann (17.) schon geschlagen war, bewahrte Verteidigerin Emilia Hirche den HSV mit einem Flugkopfball vor dem 1:1.

Union-Fans feiern Torschützin Heiseler mit Pyro-Party

Das fiel dann aber doch, ausgerechnet als der HSV seine Defensive geordnet und Jobina Lahr (30.) sogar eine Chance aufs zweite Tor gehabt hatte. Nach einem Berliner Freistoß entstand wieder Unordnung, die Heiseler (38.) mit dem Ausgleich bestrafte.

Heiseler (55.) war es dann auch, die mit ihrem zweiten Treffer die Berlinerinnen auf die Siegerinnenstraße brachte – und einige Union-Fans, die sie längst als „Fußballgöttin“ feierten, zum Pyro-Einsatz auf dem Volkspark-Trainingsplatz bewegte.

Niesler tritt nach Gelb-Rot gegen Werbebande

„Union hat das, was sie können, stark auf den Platz gebracht“, fasste HSV-Coach Bolz zusammen: „Schade, dass der Lucky Punch in den letzten zehn, 15 Minuten ausgeblieben ist.“

Die bestritt der HSV nach Gelb-Rot für Charleen Niesler (82.) in Überzahl. Die Berlinerin ließ ihren Frust mit einem Fußtritt gegen eine Sponsorenbande aus, ihre zehn Kolleginnen sorgten mit ihrer Abwehrarbeit aber für Frust beim HSV.

14.000 Karten für das Pokalspiel gegen Gladbach verkauft

Torhüterin Schuldt trat in der sechsten Minute der Nachspielzeit einen Freistoß von der Mittellinie in den Union-Strafraum. Für den SC Sand hatte sie schon einmal ein Zweitliga-Tor vorbereitet, aber diesmal fand ihr langer Ball keine Abnehmerin – der HSV war geschlagen.

Missglückte Generalprobe, gelungene Premiere? Ab jetzt dreht sich alles um den Pokal-Kracher gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwoch im Volksparkstadion. 14.000 Karten sind bislang verkauft. „Wir arbeiten an den Sachen, die wir besser machen können“, kündigte Torschützin Kardesler an.