Mit Ghanas Nationalteam zur WM in Katar oder doch mit dem HSV nach Kalifornien? Ransford Königsdörffer wird so oder so in Kürze eine lange Flugreise vor sich haben. Lange herrschte Ungewissheit, nun hat das Warten ein Ende: Am heutigen Donnerstag geben die Afrikaner ihr WM-Aufgebot bekannt. Ist der 21-Jährige dabei? Die Würfel scheinen bereits gefallen zu sein, wie wenige Stunden vor der Veröffentlichung des Kaders durchsickerte.

Es sollte seine Woche werden. Nach seinem Tor beim 3:1 gegen Regensburg wollte Königsdörffer am Mittwoch mit dem HSV nachlegen – doch daraus wurde nichts. Vor dem 0:1 in Fürth hatte der Angreifer noch eine weitere schlechte Nachricht zu verdauen. Wie die MOPO erfuhr, muss das Talent seinen WM-Traum wohl begraben und steht lediglich auf Abruf für das Aufgebot Ghanas bereit. Der 21-Jährige könnte demnach nur noch durch Verletzungen anderer Spieler in den WM-Kader rücken. Bleibt es dabei, würde der HSV erstmals seit 1990 mal wieder keinen WM-Fahrer stellen.

Bitter für Königsdörffer, dem bis zuletzt gute Chancen eingeräumt wurden. Mit insgesamt sieben Pflichtspieltoren in 16 Partien hatte er auf sich aufmerksam gemacht und steht im auf 55 Spieler aufgeblähten vorläufigen ghanaischen Aufgebot. Im nun finalen 26-Mann-Kader aber soll der Stürmer fehlen. Das teilte Nationaltrainer Otto Addo (47) Königsdörffer bereits vor dem HSV-Auftritt in Fürth telefonisch mit.

Ein Konkurrent zog noch an Königsdörffer vorbei

Das Problem: Trotz der guten Leistungen des HSV-Profis spielte sich ein Konkurrent noch etwas stärker in den Vordergrund. Letztlich entschied sich Addo für Kamal Sowah (22), der mit dem FC Brügge in der Champions League mächtig für Furore sorgte und selbst zwei Treffer in der Königsklasse beisteuerte.

Dazu kommt: Königsdörffers Einbürgerungsprobleme, die sich monatelang hinzogen, kosteten das Talent eine Länderspielreise und damit zusätzliches Renomee. Offenbar sollen sich seine früheren Berater nicht intensiv genug gekümmert haben. So debütierte der gebürtige Berliner, dessen Vater aus Ghana stammt, erst Ende September für die Afrikaner.

Der Traum von der WM ist nun wohl geplatzt. Am 14. November (kommenden Montag) muss der endgültige Kader bei der FIFA gemeldet werden. Und genau auf diesen Termin verschoben die Ghanaer nun ihre Bekanntgabe. Ursprünglich wollten sie das Aufgebot bereits am heutigen Donnerstag bekannt geben. Kurios: Auch der HSV vermeldete am Donnerstag auf seiner Homepage bereits Königsdörffers WM-Aus, löschte die Meldung aber nach wenigen Minuten wieder – wohl, weil die Ghanaer die Kader-Bekanntgabe verschoben.

Statt WM: Königsdörffer soll mit dem HSV in die USA reisen

Läuft alles normal, wird Königsdörffer nun mit dem HSV nach Kalifornien düsen. Kommenden Sonntag, am Tag nach dem Hinrunden-Abschluss gegen Sandhausen, fliegen die Profis für neun Tage in die USA.

Immerhin: Für die Zeit nach der WM hat Addo den jungen Angreifer weiterhin im Auge, diese Botschaft gab er ihm mit auf den Weg. Beim HSV hoffen sie nun, dass Königsdörffer die Enttäuschung schnell wegsteckt. In Fürth war sie ihm erkennbar anzumerken.