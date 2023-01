Vor Weihnachten wollte er sich entscheiden, wie es künftig für ihn weitergehen soll – das hat Faride Alidou nun getan. Der 20-Jährige wird den HSV wie vermutet in Richtung Frankfurt verlassen, diese Grundsatzentscheidung steht seit Mittwoch. Der Zeitpunkt des Wechsels aber bleibt noch offen und könnte den ohnehin großen Frust beim HSV bald noch erheblich verstärken – denn zurzeit spricht alles dafür, dass der Verein sein Talent im Sommer ablösefrei verlieren wird.

Zumindest er hat den Aufstieg schon gepackt. Im vierten Jahr in Folge kämpft der HSV um die Rückkehr in die Bundesliga, völlig offen, ob es diesmal funktionieren wird. Alidou hingegen brauchte nur neun Spiele, um sich sein Ticket fürs Oberhaus zu sichern.

Er geht also. So stand es bereits seit Tagen fest. Mit Eintracht Frankfurt ist nun auch der abgebende Verein bekannt, Alidou gab den Hessen seine nach MOPO-Informationen verbindliche Zusage.

Freiburg, Hoffenheim und Brügge boten bis zuletzt bei HSV-Talent Alidou mit

Vorangegangen war ein Poker, der es bis zuletzt in sich hatte. Denn wenngleich die Eintracht Alidou (dessen Vertrag in Hamburg ausläuft) früh mit einem für HSV-Verhältnisse unschlagbaren Gehalt köderte (laut Sport1 soll es bei 1,4 Millionen Euro brutto liegen), wollten sich einige Bundesliga-Konkurrenten der Hessen nicht so ohne weiteres geschlagen geben. Insbesondere der SC Freiburg und Hoffenheim sollen bis zuletzt versucht haben, Alidou durch sportliche Perspektiven für sich zu gewinnen. Beide Vereine sollen zudem an einen Kauf im Winter interessiert gewesen sein, ebenso wie Belgiens Meister FC Brügge.

Am Ende aber erwies sich das Eintracht-Angebot aus Alidous Sicht als zu verlockend. Der HSV-Geringverdiener, der bislang (ohne Prämien) 6000 Euro im Monat einstreichen soll, kann sein Gehalt in Frankfurt nahezu verzwanzigfachen! Dazu lockt mit den Hessen, die auf Rang sechs in die Winterpause gingen, das europäische Geschäft.

Wann wird Alidou den HSV verlassen?

Nur: Wann genau geht Alidou denn nun? Der HSV will einen ablösefreien Wechsel seines Eigengewächses (wechselte mit elf Jahren zu den Rothosen) unbedingt verhindern, ihn entweder im Winter direkt verkaufen, oder eine Ablöse kassieren und Alidou für den Rest der Saison postwendend leihen. Nach MOPO-Informationen aber gab es noch überhaupt keine Kontaktaufnahme der Eintracht-Bosse mit ihren Hamburger Kollegen. Das riecht stark nach einem ablösefreien Wechsel.

Aussichten, die für sehr lange Gesichter in den HSV-Geschäftsräumen in der Sylvesterallee sorgen, zumal die Vereinsbosse andere Signale vom Management des Spielers erhalten haben wollen. Ein ablösefreier Wechsel sei nicht geplant, so sei bis zuletzt die Ansage gewesen, heißt es im Volkspark. Dass es nun doch so kommen könnte, sorgt für heftige atmosphärische Störungen.

Auf Alidou könnte beim HSV eine schwere Zeit warten

Ausbaden muss das alles wohl Alidou selbst. Sollte der HSV sich bereits im Winter Ersatz für die Zukunft besorgen, könnte der Flügelflitzer, der in den vergangenen Wochen zum Shootingstar erwuchs, für den Rest der Saison schlechte Karten haben. Sein Vorteil: Trainer Tim Walter ist sein größter Förderer. Und am Ende ist es an Alidou selbst, sich unverzichtbar zu machen.

Beim HSV aber haben sie die Befürchtung, dass um Alidou herum nun ein negativer Druck entsteht, der dem Überflieger schnell die Flügel stutzen könnte. Allein die Frage, wie die Fans ihrem Publikumsliebling nun begegnen werden, stellt sich vorerst nicht – weil nach der Winterpause und bis auf weiteres keine Besucher zugelassen sind. Schon paradox, dass Alidou davon nun sogar profitieren könnte.