Entscheidung gefallen: Mit diesen Torhütern geht der HSV in das Darmstadt-Spiel

Wenn der HSV am Sonntag den SV Darmstadt 98 im Volkspark empfängt, kann Trainer Tim Walter personell fast aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Stephan Ambrosius, Josha Vagnoman und Tom Mickel sind alle Profis fit. Die erste Entscheidung für das Darmstadt-Spiel ist nun gefallen. Es geht um die Torwart-Frage.

Wie der exakte Kader für den jeweiligen Spieltag aussieht, soll beim HSV in dieser Saison grundsätzlich immer erst eine Stunde vor dem Spiel verraten werden. Bei der Frage nach der Besetzung der Torwart-Position legte Walter vor dem Darmstadt-Spiel die Karten schon einen Tag vorher offen auf den Tisch.

Johansson kam für 600.00 Euro zum HSV

Dass Daniel Heuer Fernandes gegen Darmstadt im HSV-Tor stehen wird, war bereits klar. Was aber passiert mit Marko Johansson? Für den 22-jährigen Schweden hatten die Hamburger vor zehn Tagen immerhin 600.000 Euro bezahlt, um ihn von Malmö nach Hamburg zu holen. Einen Platz im Kader für das Darmstadt-Spiel bekommt er trotzdem nicht.

Wie schon an den ersten drei Spieltagen wird Leo Oppermann auch gegen Darmstadt beim HSV als Ersatztorwart auf der Bank sitzen. Johansson wird von Walter auf die Tribüne geschickt. Warum? Die Zeit in Hamburg hat bislang offenbar noch nicht gereicht, um sich an alles zu gewöhnen und entsprechend auch im Training zu überzeugen. Unter Walter gilt die klare Marschroute: Jeder muss sich seinen Platz im Kader erst mal verdienen.

Auch beim Derby war Johansson nur HSV-Zuschauer

Johansson hat das offensichtlich noch nicht geschafft. Wie schon beim Derby vor gut einer Woche ist er beim HSV auch an diesem Wochenende nur in der Zuschauerrolle. Eine Woche später gibt es für ihn beim Auswärtsspiel in Heidenheim die nächste Chance.