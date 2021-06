Endlich wieder fit: Jatta will gegen Bochum den Turbo zünden

Er ist wieder fit. Bakery Jatta hat die Länderspielpause genutzt, um sich wieder an die Mannschaft heranzutasten. Schon vor der Länderspielpause, beim 1:1 in Kiel, hatte sich der Gambier Hoffnungen auf einen Kaderplatz gemacht – Thioune verzichtete noch auf den Flügelstürmer. Das wird sich gegen den VfL Bochum am Sonntag (13.30 Uhr, MOPO.de Liveticker) ändern.

„Mit Baka hat man natürlich deutlich mehr Optionen. Gerade auch was die Schnelligkeit betrifft“, hatte der HSV-Trainer unter der Woche gesagt. In der Offensive beginnt jetzt das Gedränge um die Plätze in der Startelf. Mit Sonny Kittel, Khaled Narey, Manuel Wintzheimer und eben Jatta melden gleich vier Spieler für die Außenbahnen Startelfansprüche an.

Jatta in dieser Saison mit Verletzungsproblemen



Wenn Jatta fit war, war er gesetzt. Das war in der Vorsaison so – und auch in der Vorbereitung unter Thioune machte der 22-Jährige lange einen guten Eindruck, bis ihn ein Muskelfaseriss um den Saisonstart brachte. Nachdem er im Nachholspiel gegen Aue erstmals wieder von Beginn an dabei war, folgte der nächste Rückschlag. Dieses Mal laborierte Jatta an Adduktorenproblemen. Auch um kein Risiko zu gehen, nahm Thioune den Stürmer in Kiel noch raus.

Das könnte Sie auch interessieren: Das macht Ex-HSV-Trainer Christian Titz heute

Jetzt werden die Karten neu gemischt – und Jatta will mit etwas Verspätung endlich in die Saison finden.