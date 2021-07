Das war es dann endgültig. Erst im Winter 2020 hatte Ex-Nationalspieler Piotr Trochowski seine Rückkehr zum HSV gefeiert und für die „Dritte“ in der Oberliga gekickt. Nun ist auch damit Schluss. Der 37-Jährige hängt die Buffer an den Nagel und widmet sich ab sofort nur noch seiner zweiten Karriere. „Es ist jetzt an der Zeit, einen richtigen Schlussstrich zu ziehen“, sagte „Troche“ der MOPO.

Trochowski macht Schluss. Vor allem, weil sein Körper nicht mehr so mitspielt, wie es der 35-fache Nationalspieler sich wünschen würde. Aufgrund von Knieproblemen beendete er bereits vor fünf Jahren seine Profi-Karriere. Nun schmerzen auch andere Körperteile. „Aber wenn ich etwas mache, dann möchte ich es auch richtig machen“, so Trochowski.

Trochowski spielte von 2005 bis 2011 beim HSV

Mindestens genauso entscheidend: Der Ex-HSV-Profi (2005 bis 2011) hat sich längst ein zweites Standbein aufgebaut, ist selbstständiger Immobilien-Unternehmer und spezialisiert auf den norddeutschen Raum. Ein Anschlussjob im Fußball kam für ihn nicht in Frage. „Nun bin ich sehr viel unterwegs“, stellt er klar. „Ich bin absolut nicht mehr in der Lage, verbindlich eine Saison in der Oberliga zu planen, sondern wäre immer mal wieder weg. Das wäre nichts Halbes und nichts Ganzes.“

2010 wurde Trochowski mit dem DFB-Team WM-Dritter

Auspacken will Trochowski die Fußballschuhe höchstens noch mal für Prominenten-Kicks. So wird er demnächst für das Legenden-Teams seines Ex-Klubs FC Bayern auflaufen. Beim HSV aber ist nach vier Oberliga-Partien und zwei Treffern Schluss. „Ich bin froh über alles, was ich erleben durfte“, sagt der Billstedter Jung, der 2010 mit dem DFB-Team WM-Dritter wurde und neben seinen Engagements beim FC Bayern und beim HSV auch für den FC Sevilla und den FC Augsburg aktiv war.