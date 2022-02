Im elften Anlauf hat es den FC St. Pauli am Sonntag erwischt. Die Kiezkicker verloren erstmals in der laufenden Saison ein Heimspiel, kassierten ein krachendes 0:3 gegen Hannover 96. Damit ist das Volksparkstadion die letzte Festung in den drei deutschen Profiligen.

So verloren die Bayern bereits zweimal in der Allianz Arena, die Drittliga-Topteams Magdeburg und Kaiserslautern jeweils einmal im eigenen Wohnzimmer.

HSV als einzige Profi-Mannschaft zu Hause ungeschlagen

Nur der HSV ist im heimischen Stadion noch ungeschlagen, gewann von zwölf Heimspielen sechs und teilte sich genauso oft die Punkte. Mit Werder Bremen kommt jetzt ausgerechnet die auswärtsstärkste Mannschaft der Zweiten Liga in den Volkspark – und wird heiß darauf sein, die Festung zu stürmen. Schon sieben Mal gewannen die Grün-Weißen auf des Gegners Grund, zuletzt viermal in Folge!

Ein heißer Ritt, der sich da am Sonntag anbahnen dürfte. Seit einem 1:2 gegen den SV Darmstadt im April 2021 ist der HSV zu Hause ohne Pleite – kommt die Festung Volkspark im Derby ins Wanken?