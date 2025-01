Einigung mit Spieler erzielt: HSV findet neuen Flügelstürmer

Jetzt kann alles ganz schnell gehen. Der HSV ist auf der Suche nach einem neuen Flügelstürmer für die Rückrunde in Belgien fündig geworden. Adedire Mebude soll nach MOPO-Informationen noch in dieser Woche in den Volkspark wechseln. Die Verhandlungen sind bereits auf der Zielgeraden.

Mit Noah Katterbach (Kreuzbandriss) und Bakery Jatta (Syndesmose-Riss) hatten sich gleich zwei Außenbahnspieler beim HSV im Januar schwer verletzt. Im Volkspark war damit sofort klar, dass man nun noch mal auf dem Transfermarkt aktiv werden muss. Der Markt wurde sondiert und beim belgischen Erstligisten KVC Westerlo mit Adedire Mebude der passsende Kandidat gefunden.

Mit dem Spieler sind sich die Hamburger bereits weitestgehend einig. Nun laufen die Verhandlungen mit Westerlo. Geplant ist ein Leih-Deal für die Rückrunde mit anschließender Kaufoption. Über die finanziellen Modalitäten (wie Leihgebühr und Preishöhe bei der Kaufoption) wird noch gesprochen. Erst wenn dort alles geklärt ist, kann auch der Medizincheck folgen.

Adedire Mebude soll aus Belgien zum HSV wechseln.

Mebude wurde bei Manchester City ausgebildet

Was hat Mebude in seiner Karriere bislang gemacht? Der 20-jährige Rechtsfuß ist in London auf die Welt bekommen und besitzt einen schottischen Pass. In der U17 spielte er noch für die Glasgow Rangers, danach ging es für ihn im Nachwuchs von Manchester City weiter. Dort schaffte er es bis zu U21 und wechselte schließlich 2023 für 1,75 Millionen Euro nach Westerlo.

Schwieriger Start in die Profi-Karriere

Den Durchbruch schaffte er in Belgien nicht direkt. Nur auf drei Einsätze kam er in seiner ersten Profi-Saison. Nach nur einer Spielzeit ging es für ihn als Leih-Spieler zurück auf die Insel zu Champioship-Klub Bristol City. Auch dort kam er allerdings nur auf drei Einsätze und kehrte im vergangenen Sommer nach Belgien zurück. In dieser Saison machte er für Westerlo immerhin 17 Spiele (zwei Tore, eine Vorlage).

Der nächste Schritt in seiner Karriere soll nun in Hamburg folgen. Läuft alles, wie geplant, könnte er schon am Sonntag beim Heimspiel gegen Hannover dabei sein.