In puncto Spielzeit machte Giorgi Chakvetadze gegen Werder erstmals keinen weiteren Schritt nach vorne, wie am Wochenende zuvor in Sandhausen kam die Leihgabe aus Gent erneut zur Pause in die Partie. Das Ausmaß, in dem er als Joker das HSV-Spiel belebte, war dem Georgier (trotz der 2:3-Pleite) aber noch einmal ein Stück höher anzurechnen.

Wenngleich der letztlich entscheidende Ertrag, nämlich eine direkte Tor-Beteiligung, noch ausblieb, machte der 22-Jährige erneut Lust auf mehr – und ließ keinen Zweifel daran, dass er auch selbst heiß auf mehr ist. Nur: Wann erhält „Chaki“ erstmals das HSV-Startelf-Mandat von Tim Walter?

HSV-Startelf im Pokal: Alidou oder Chakvetadze?

Die Leistungsdelle, in der sich Positionskonkurrent Faride Alidou derzeit befindet, legt nahe, dass es schon am Mittwochabend im Pokal-Viertelfinale gegen den KSC (18.30 Uhr/Liveticker auf MOPO.de) so weit sein könnte. Während Hälfte eins im Derby erneut weitestgehend am HSV-Talent vorbeilief, sorgte „Chaki“ nach seiner Einwechslung für frischen Wind – wenn auch kraft anderer Attribute als Alidou.

„Er ist vielleicht etwas ballsicherer, interpretiert das Spiel anders“, bestätigte Sportvorstand Jonas Boldt am Montag das, was Walter schon zuletzt hervorgehoben hatte: „Er bringt in uns, in unsere Mannschaft eine andere Facette rein – und das ist wichtig. Egal, ob er reinkommt oder von Anfang an spielt.“

Letzteres könnte am Mittwoch ab 18.30 Uhr erstmals zutreffen. An „Chaki“ selbst soll‘s nach fünf Wochen Eingewöhnungszeit in Hamburg nicht scheitern.