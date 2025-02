„Einfach unglaublich“: Wovon HSV-Zugang Mebude beim Debüt überwältigt war

Diesen Abend und dieses Spiel wird Adedire Mebude nicht so schnell vergessen. Am 28. Januar war der Schotte als Leihspieler vom belgischen Erstligisten KVC Westerlo zum HSV gewechselt. Beim 3:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern gehörte der Flügelspieler nun erstmals zur Startelf der Hamburger. Hinterher war er sprachlos.

Seinen ersten Einsatz für den HSV hatte Mebude bereits am 2. Februar beim 2:2 gegen Hannover. Damals wurde er jedoch erst fünf Minuten vor Schluss eingewechselt. Die folgenden beiden Auftritte in Münster und Regensburg verfolgte er danach lediglich als Zuschauer. Gegen Kaiserslautern war der 20-Jährige nun voll dabei und ziemlich begeistert. „Im Moment fehlen mir die Worte“, sagte er nach der Partie. „Es war ein tolles Spiel. Unfassbar, zum ersten Mal in der Startelf zu stehen und dann 3:0 zu gewinnen.

Nur 20 Ballkontakte und ein Torschuss von Mebude

Für 70 Minuten durfte Mebude gegen Kaiserslautern ran. Große Akzente konnte er auf dem Platz dabei nicht setzen. 20 Ballkontakte, zwei Dribblings, ein Torschuss und eine Gelbe Karte standen hinterher unter anderem in seiner Statistik. Glücklich war der Offensivspieler trotzdem, dies lag vor allem auch an der Atmosphäre im Stadion.

„Die Fans haben uns elektrisiert und bis zur letzten Minute angetrieben. Man merkt die Atmosphäre vor dem Fernseher, aber dann hier zu spielen, ist einfach unglaublich“, so Mebude, der sich nach knapp einen Monat in Hamburg bereits sehr wohl in seiner neuen Heimat fühlt. „Die Menschen und die Fans haben mich herzlich willkommen geheißen. Ich freue mich einfach, hier ein Teil der Mannschaft zu sein.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Einfach top“: Vor HSV-Youngster Baldé ziehen gleich zwei Trainer den Hut

Ob der Schotte auch beim nächsten HSV-Spiel am kommenden Sonntag in Paderborn erneut in der Startelf stehen wird, ist fraglich. Gegen Kaiserslautern hatte er den Platz von Emir Sahiti erhalten. Der darf nach seiner Sperre (Gelb-Rot) in Paderborn wieder mitwirken. Ransford Königsdörffer, Fabio Baldé, Alexander Røssing-Lelesiit und Otto Stange sind weitere Alternativen für die Außenbahn.