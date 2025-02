„Einfach nur krass“: HSV-Frauen haben fürs Pokal-Halbfinale einen großen Traum

Sie feierte ausgelassen vor der Nordtribüne, konnte selbst noch kaum fassen, dass sie zur Matchwinnerin geworden war. Emilia Hirche lässt den HSV auf den Einzug ins DFB-Pokal-Finale am 1. Mai in Köln hoffen! Mit etwas Glück kommt im März erstmals Bayern München oder Werder Bremen ins Volksparkstadion.

„Das war ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist“, sagte die Verteidigerin, die mit ihrem Kopfball zum 1:0 (45.+1) den Grundstein für den Halbfinal-Einzug gelegt hatte: „Ich schieße nicht so oft Tore und dann vor dieser Kulisse … als ich das Tor gemacht habe und auf die Nordkurve zugelaufen bin und in die Gesichter geschaut habe, war das einfach nur krass.“

DFB-Pokal: Auslosung für das Halbfinale am Montag

Das erste Tor einer Fußballerin in 99 Jahren Volksparkstadion, dem Vildan Kardesler (68.) den Treffer zum 2:0-Endstand gegen Borussia Mönchengladbach folgen ließ. Nun fiebern die Hamburgerinnen gespannt dem Montag entgegen, wenn bei Sky (ab 20.30 Uhr) die Halbfinal-Paarungen gezogen werden. Neben Zweitligist HSV liegen die Erstligisten Bayern München, Werder Bremen und TSG Hoffenheim (schaltete Pokal-Dauersieger Wolfsburg aus) im Lostopf.

„Ein Nordderby gegen Werder Bremen wäre schon nicht schlecht“, wünschte sich Hirche – zumal ausgerechnet ihre ehemalige Mitspielerin Larissa Mühlhaus die Bremerinnen mit ihrem Tor zum 1:0-Sieg in Leverkusen unter die letzten Vier gebracht hat.

Hauptsache ein Heimspiel, lautet die Devise – damit die HSV-Kickerinnen noch einmal ein Volkspark-Fest wie am Mittwochabend feiern können. Mit 16.529 Zuschauer:innen wurde der Stadtrekord für ein Frauenfußball-Spiel knapp verfehlt – das HSV-Pokalderby am Millerntor gegen den FC St. Pauli im September 2023 hatten 19.710 Menschen verfolgt. Aber diese Marke dürfte fallen – wenn am Montag ein Heimspiel für das Halbfinale am 22. oder 23. März gezogen wird.