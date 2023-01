Diese Generalprobe hat Lust auf den Saisonstart gemacht. Mit 5:1 (3:1) siegte der HSV am Samstag beim Schweizer Vizemeister FC Basel. Ein überzeugender Auftritt mit einer deutlichen Botschaft: Der HSV ist startklar für die Mission Aufstieg. Nur bei seiner Startelf ist sich Trainer Tim Walter noch nicht so ganz sicher. In die drängen zwei Neuzugänge.

Am kommenden Sonntag beginnt für den HSV mit dem Auswärtsspiel in Braunschweig die fünfte Zweitliga-Saison. Erstmals gehen die Hamburger die Aufgabe mit dem auch klar formulierten Ziel Aufstieg an. Zumindest im sportlichen Bereich scheint dafür im Moment vieles zu passen. Den letzten Beleg gab es nun mit dem Testspiel in Basel.

„Wir hätten noch ein paar Tore mehr schießen können. Aber es gibt immer ein Haar in der Suppe“, erklärte Walter, der grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft in der Schweiz war. Dass der Trainer und ein Großteil des Teams schon in der vergangenen Saison zusammengearbeitet haben, war in Basel klar zu erkennen und dürfte für den HSV nun sicherlich ein Vorteil sein. So eingespielt ist man im Volkspark trotz der kurzen Sommerpause schon länger nicht in eine Saison gestartet.

Fünf Volltreffer lieferte der HSV beim FC Basel ab

Für die HSV-Tore sorgten in Basel László Bénes (14.), Ludovit Reis (19.), Robert Glatzel (30.), Xavier Amaechi (66.) und Filip Bilbija (89.). Mit Ransford Königsdörffer und Bénes standen zwei der bislang vier Sommer-Zugänge in der Startelf.

Vor allem Bénes hinterließ dabei einen starken Eindruck. Er traf per Elfmeter und legte einen weiteren Treffer auf. „Das erste Tor ist immer wichtig. Ich habe mich sehr gefreut“, erklärte der 24-jährige Mittelfeldspieler, der sich schon nach wenigen Wochen pudelwohl beim HSV fühlt und überzeugt von der Mannschaft ist: „Wir haben eine gute Vorbereitung gemacht und sind gerüstet für den Start. Die Mannschaft ist richtig gut. Das müssen wir jetzt auch in den Liga-Spielen zeigen. Ich habe richtig Bock und will jedes Spiel gewinnen.“

Generalprobe geglückt: Die Profis des HSV bejubeln das 5:1 in Basel. WITTERS Generalprobe geglückt: Die Profis des HSV bejubeln das 5:1 in Basel.

HSV-Trainer Walter hat ein Luxusproblem

Sehr überzeugt von der Mannschaft ist auch Walter. „Wir sind gut drauf“, sagt der Trainer mit Blick auf den anstehenden Saisonstart. Ein Luxusproblem hat er allerdings auch noch. Es geht um die Besetzung der Startelf. Walter: „Jeder hat gezeigt, dass er spielen will. Für mich ist es so schwer zu entscheiden, wen ich aufstelle. Das ist aber eine komfortable Situation, die macht Spaß. Das wünscht sich jeder Trainer. Ich freue mich drauf.“