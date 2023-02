Während die HSV-Profis in Kalifornien gerade die Hinrunde langsam ausklingen lassen, laufen im Hintergrund bereits die Planungen für die Rückrunde im kommenden Jahr. Wie und wo soll die Mannschaft verändert werden? Wie reagiert der Verein personell auf den Fall Vuskovic? Die MOPO hörte sich bei den Verantwortlich mal um.

Während die HSV-Profis in Kalifornien gerade die Hinrunde langsam ausklingen lassen, laufen im Hintergrund bereits die Planungen für die Rückrunde im kommenden Jahr. Wie und wo soll die Mannschaft verändert werden? Wie reagiert der Verein personell auf den Fall Vuskovic? Die MOPO hörte sich bei den Verantwortlich mal um.

Über eine weitere Alternative für den Sturm wurde bereits im vergangenen Sommer viel nachgedacht, eine passende Lösung letztlich aber nicht gefunden. Wird das Thema nun wieder heiß? Aktuell sieht es nicht danach aus. Trainer Tim Walter ist grundsätzlich mit der Besetzung und den Möglichkeiten im Angriff zufrieden. Sollte sich in den nächsten zwei Monaten eine gute und günstige Option ergeben, um im Sturm noch mal nachzulegen, wird man sicherlich darüber nachdenken, aktiv will man das Thema aber erst mal nicht angehen.

MOPO

Anders sieht das in der Innenverteidigung aus. Durch die Sperre von Mario Vuskovic braucht der HSV einen neuen Abwehrspieler. Aktuell würden mit Sebastian Schonlau, Jonas David und Youngster Valon Zumberi nur drei Innenverteidigung zur Verfügung stehen. Das ist zu wenig. Es fehlt ein schneller und zweikampfstarker Verteidiger. Diesen zu finden, wird alles andere als einfach. Ein Leih-Deal wäre eigentlich die logischste und günstigste Lösung. Da ist allerdings dann die große Frage: Kann sich so ein Spieler mit dem HSV und dem Walter-Fußball auch wirklich komplett identifizieren, um am Ende tatsächlich eine zuverlässige Hilfe zu sein?

Das könnte Sie auch interessieren: So verzweifelt kämpft HSV-Star Vuskovic um seine Karriere

Das Thema wird den HSV wohl noch einige Wochen begleiten. Zumindest die Zeit haben die Hamburger dafür. Offiziell öffnet der Wintertransfermarkt ohnehin erst im Januar 2023.

Kein Profi will den HSV im Winter verlassen

Wie sieht es mit Abgängen aus? Mit allen Spielern wurden nach der Hinrunde gesprochen und abgefragt, ob einer den Wunsch nach Veränderungen im Winter habe. Von keinem gab es das Signal, dass es Wechselgedanken gibt. Entsprechend wird beim HSV davon ausgegangen, dass es auch keine Abgänge geben wird. Das kann sich natürlich ändern, sollte es plötzlich Angebote anderer Klubs geben. Bislang ist dies aber nicht der Fall.