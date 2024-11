Ein überraschender Abgang, ein Testspiel – so läuft die Länderspielpause für den HSV

Unverhofft kommt oft. Ransford Königsdörffer hatte sich bereits auf einen freien Sonntag eingestellt, als er plötzlich einen Anruf aus Ghana erhielt. Die frohe Kunde: Der HSV-Angreifer wurde für die Partien der Afrika-Cup-Qualifikation in Angola (15. November) und gegen Niger (18. November) nachnominiert und steht damit erstmals seit zehn Monaten wieder im Kader der „Black Stars“. Ein überraschender Abgang und ein Grund zur Freude nach dem zuvor so tiefen Frust in Braunschweig.

Auch wenn Königsdörffer wie fast alle seine HSV-Kollegen beim 1:3 am Freitagabend enttäuschte, folgte am Wochenende die Einladung fürs Nationalteam. Trainer Otto Addo reagierte damit auf Verletzungen und erinnerte sich an Königsdörffers insgesamt sehr ordentliche Saison mit schon fünf Zweitliga-Toren. Nachdem der 23-Jährige zuletzt im Januar beim Afrika-Cup nicht überzeugen konnte, erhält er nach bislang vier Länderspielen nun eine neue Chance.

Fünf weitere HSV-Profis sind auf Länderspielreise

Neben Königsdörffer sind fünf weitere HSV-Profis in den kommenden Tagen auf Reisen. Immanuel Pherai, der zuletzt beim HSV große Probleme hatte, spielt mit Suriname im Viertelfinale der Nations League gegen Kanada (16. und 20. November). Miro Muheim wurde erstmals in den Kader der Schweiz für die Nations-League-Spiele gegen Serbien (15. November) und auf Teneriffa gegen Europameister Spanien (18. November) nominiert. Anssi Suhonen reist mit den Finnen nach Irland (14. November) und empfängt danach die Griechen (18. November). Adam Karabec spielt in den Playoffs mit Tschechiens U21 gegen Belgien (15. und 19. November) um einen EM-Startplatz. Fabio Baldé tritt mit der deutschen U20 in der Elite League in England (15. November) und der Türkei an (19. November). Dazu wurden mit Moritz Reimers (DFB U18) und Louis Pepe Lemke (U16) zwei HSV-Jugendspieler für deutsche Junioren-Teams nominiert.

Während Emir Sahiti (nach Verletzung gerade wieder fit) nach Absprache mit dem Verband des Kosovo auf seine Länderspielreise verzichten darf, könnten zwei Talente noch nachnominiert werden. Bilal Yalcinkaya (U19 des DFB) und Nicolas Oliveira (U20) stehen auf Abruf bereit.

Für die Profis, die nicht auf Reisen sind, geht es ab Montag mit den Einheiten im Volkspark weiter. Für den Mittwoch hat der HSV, wie in den Länderspielpausen üblich, ein Testspiel vereinbart, diesmal gegen einen niederländischen Erstligisten – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch am Donnerstag wird noch mal trainiert, ehe Trainer Steffen Baumgart dann von Freitag bis Sonntag zum langen Wochenende bittet. Auch das sind die Profis in den Länderspielpausen mittlerweile gewohnt. Weiter in Liga zwei geht es dann am 23. November (20.30 Uhr) gegen Schalke 04.