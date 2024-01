„Ein überragendes Gefühl“: Pherai krönt sich zum Derby-Helden

Dieser Sieg schmeckte ihm ganz besonders süß. Während sich der HSV nach dem 2:0 beim FC Schalke 04 über drei Punkte und einen erfolgreichen Auftakt in die Rückrunde freute, war es für Immanuel Pherai sogar noch ein bisschen mehr. Er feierte einen persönlichen Derby-Sieg und glänzte dabei sogar selbst als Torschütze.

Von 2017 bis 2022 stand Pherai beim BVB unter Vertrag. Er schaffte es in Dortmund über die U17, U19 und die zweite Mannschaft bis nach ganz oben zu den Profis. Bei einem echten Derby gegen Schalke war er allerdings nur als Zuschauer dabei. Nun durfte er erstmals selbst in der Veltins-Arena auf dem Rasen an.

Pherai ist ein Spieler für die besonderen Partien

„Da denkst du schon, geil, wenn du hierher kommst. Das hat sich für mich wie ein Derby angefühlt“, sagt Pherai, der auf dem Platz dann ordentlich Gas gab. Der 22-Jährige gehörte zu den laufstärksten Hamburgern. Im Spiel nach vorne war er fast immer dabei. Und dann traf er auch auch noch per Kopf zum 1:0. Für Pherai war es der erste Kopfballtreffer überhaupt als Profi.

„Ich bin zwar nicht der Größte, aber ich kann gut köpfen. Der Ball kam genau dahin, wo ich ihn hinhaben wollte. Da keiner mitgelaufen war, war es dann ziemlich einfach. Ich musste nur noch meinen Kopf hinhalten. Es war ein überragendes Gefühl“, so Pherai.

Das könnte Sie auch interessieren: „Jeder hatte Bock“: Hat der HSV den Aufstiegs-Code entschlüsselt?

Für den Niederländer war es sein drittes Tor im 14. Liga-Spiel für den HSV. Das erste erzielte er gegen seinen Ex-Verein Braunschweig, das zweite im Stadtderby gegen den FC St. Pauli – und nun der dritte Streich in seinem persönlichen Derby. Besondere Spiele scheinen Pherai zu beflügeln.