„Ein Traum, dein Bruder zu sein“: Kroatien-Juwel Luka Vuskovic hat einen neuen Klub

Das Statement, das Luka Vuskovic vor sieben Wochen veröffentlicht hat, war höchst emotional. Sein Bruder Mario hatte gerade die Doping-Verhandlung vor dem CAS in Lausanne hinter sich gebracht, da wollte der 17-Jährige etwas loswerden. „Ich bin so dankbar und es ist ein Traum, einen Bruder und Freund wie dich zu haben“, schrieb Luka. „Du verdienst das Beste im Leben und wir sind alle bei dir. Ich liebe dich, mein Bruder.“ Die Gefühle beruhen auf Gegenseitigkeit. Denn nun sendete Mario Herz-Emojis in Richtung seines Partners.

Es war bereits spät am Dienstagabend, da zückte der HSV-Profi sein Handy und repostete eine Instagram-Story. Auf dem Bild zu sehen ist: sein Bruder – im Trikot seines neuen Vereins. Luka Vuskovic gehört noch immer dem kroatischen Erstligisten Hajduk Split, dem Verein, bei dem auch Mario zum Profi reifte. Und es ist der Klub, vom dem der HSV den gesperrten Verteidiger vor zwei Jahren, im Sommer 2022, fest für drei Millionen Euro verpflichtet hat.

Bruder von HSV-Profi Vuskovic auf Leihbasis nach Belgien

Während Mario Vuskovic darauf hofft, bald wieder Fußball spielen zu dürfen, aber noch immer auf das Urteil der CAS-Richter warten muss, ist die langfristige Zukunft von Bruder Luka bereits geklärt. Im September 2023 wurde bekannt, dass Premier-League-Klub Tottenham Hotspur den U-Nationalspieler für 13,8 Millionen Euro zu sich holt – allerdings erst im nächsten Jahr, zur Saison 2025/26. Bis dahin soll Luka Vuskovic seine Entwicklung fortsetzen, er wird es aber nicht bei Hajduk Split tun, für deren Profis er immerhin schon elfmal auflief und einen Treffer erzielte.

Nachdem das Abwehr-Talent in der Rückrunde der Vorsaison an den polnischen Erstligisten Radomiak Radom ausgeliehen worden war, hat Hajduk Split ihn nun erneut abgegeben. Am Dienstag wurde offiziell, dass Luka in der kommenden Saison für KVC Westerlo in der ersten belgischen Liga ausläuft. Die Leihe soll für ein ganzes Jahr gelten, was hieße, dass der 1,93-Meter-Hüne vor seinem Tottenham-Wechsel nicht mehr für Hajduk spielen wird.

In Kroatien bescheinigt man Luka Vuskovic eine große Karriere, die nun weiter an Fahrt aufnehmen soll – während HSV-Profi Mario nichts lieber möchte als seine Laufbahn auf dem Feld fortzusetzen. Sollte dieser Moment kommen, früher oder später, ist wohl gewiss, dass Luka Vuskovic seinem Bruder einen weiteren Instagram-Post widmen wird.