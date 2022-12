Tim Walter lobte nach dem 5:4 im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Karlsruhe die Moral und den Kampfgeist seiner Mannschaft. „Ich bin sehr stolz auf meine Truppe, wie sie immer wieder zurückkommt, nie aufgibt, immer an sich glaubt, sämtliche Widerstände überwindet“, so der HSV-Coach. Sinnbildlich für diese Worte stand der Auftritt von Bakery Jatta.

Tim Walter lobte nach dem 5:4 im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Karlsruhe die Moral und den Kampfgeist seiner Mannschaft. „Ich bin sehr stolz auf meine Truppe, wie sie immer wieder zurückkommt, nie aufgibt, immer an sich glaubt, sämtliche Widerstände überwindet“, so der HSV-Coach. Sinnbildlich für diese Worte stand der Auftritt von Bakery Jatta.

In den ersten 45 Minuten klappte bei Jatta nicht viel. Er schaffte es überhaupt nicht, seine Freiräume, die er sich durch sein Tempo selbst erarbeitet hatte, sinnvoll zu nutzen. Immer wieder traf er falsche Entscheidungen und spielte unsaubere Bälle. Bemerkenswert war, wie er trotzdem den Kopf nicht hängenließ, sondern weiter marschierte. Das Ergebnis: In der zweiten Halbzeit war er Dreh- und Angelpunkt im HSV-Spiel. Immer wieder ging es über seine Seite. Jatta gab Vollgas. Ohne Pause. 120 Minuten hielt er durch und war sich für keinen Weg zu schade.

HSV: Bakery Jatta war gegen Karlsruhe bester Sprinter

„Baka ist mir ein Rätsel. Ich weiß nicht, wie der so viel marschieren kann, das ist Wahnsinn. Er tut unserer Mannschaft unheimlich gut, offensiv wie defensiv“, sagte HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes und zog damit den Hut vor der Leistung des 23-jährigen Offensivspielers.

Laufwunder Jatta. Gegen Karlsruhe legte er insgesamt knapp 15 Kilometer auf dem Platz zurück (das sind zwei Runden um die Außenalster). Im Schnitt gab es von ihm in dem Spiel alle drei Minuten einen Sprint. Fast 40 waren es am Ende. Keiner lag in dieser Kategorie beim HSV vor ihm.

Am Samstag geht es in Nürnberg weiter. „Wir marschieren auch dann von der ersten bis zur letzten Minute und wollen alles raushauen, was im Tank ist“, sagt Heuer Fernandes. Gut möglich, dass Jatta dabei wieder im Vordergrund steht oder auch läuft.