„Wir freuen uns auf diesen ganz besonderen Kracher gegen den HSV. Die Zuschauer können sich auf ein spektakuläres Spiel freuen.“ Das sagt Paderborn-Coach Lukas Kwasniok vor dem HSV-Spiel. Die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende auch so kommen wird, ist hoch. Das zeigt ein Blick auf die vergangenen Duelle beider Vereine.

Acht Pflichtspiele hat es bislang zwischen dem HSV und Paderborn gegeben. Dabei fielen 31 Tore, also knapp vier Treffer pro Partie. In der vergangenen Saison siegte der HSV in einem verrückten Spiel mit zahlreichen Führungswechseln 4:3 in Paderborn. HSV-Kapitän Sebastian Schonlau erinnert sich: „Das war damals schon ziemlich wild. In Paderborn ist immer etwas los.“ Auch HSV-Coach Tim Walter hat das bereits erlebt. Mit Kiel hat er ein Mal in Paderborn gespielt. Die Partie endete 4:4.

HSV gegen Paderborn dürfte erneut zum Spektakel werden

Am Freitag geht es in die nächste Runde. Es heißt wieder Spektakel-Zeit in Ostwestfalen. Vor allem in Paderborn freut man sich darauf. „Wir können unsere Gegner ärgern und sie laufen lassen mit dem Ball. Es kann in den 90 Minuten ein heißes Auf und Ab geben. Es gibt keine Mannschaft, die den Ball so sehr liebt wie der HSV. Sie haben eine hohe Intensität und versuchen, den Gegner zu zermürben“, betont SCP-Coach Kwasniok.

Auffällig ist: In den bislang acht Duellen beider Vereine gab es noch nie ein Remis.