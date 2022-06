Jahrestag für den Trainer: Zwölf Monate voller Emotionen für Tim Walter

Am Samstag wird Tim Walter seine Profis wieder um sich versammeln. Nach dem verdienten Urlaub stehen im Volkspark die medizinischen Tests vor dem offiziellen Trainingsauftakt kommenden Montag an. Kurioserweise ist es dann fast auf den Tag ein Jahr her, dass Walter seinen Dienst beim HSV antrat. Ein Jahr mit vielen Emotionen.

Vor einem Jahr, am 16. Juni 2021 startete das Abenteuer HSV für den 46-Jährigen mit den ersten Leitungstests. Seitdem ist eine Menge passiert im Volkspark. Als erster Trainer in der Zweitliga-Historie der Hamburger geht Walter mit seiner Mannschaft in eine zweite Saison.

Der gemeinsame Weg, er geht weiter. So hatte es der Großteil der HSV-Fans nach dem verlorenen Relegations-Rückspiel gegen Hertha BSC (0:2) lautstark gefordert, trotz der Pleite wurde Walter vom Anhang gefeiert, es war der Schulterschluss nach einer höchst emotionalen Saison. Das Erreichen des Pokalhalbfinals, Derbysiege und -pleiten gegen St. Pauli und Werder, eine frühjährliche Talfahrt und der anschließende Kraftakt im Saisonfinish mit sechs Siegen am Stück, dem der schmerzhafte Hertha-K.o. folgte. Walter, der stets das vom Verein vorgegebene Credo der Entwicklung beschwor, erlebte in seinem ersten HSV-Jahr alle Höhen und Tiefen.

Mit einigen Fragezeichen startet er nun in die neue Spielzeit. Der Angriff aufs Oberhaus soll auf ein Neues genommen werden. Mit Matheo Raab (Kaiserslautern) und Filip Bilbija (FC Ingolstadt) werden erst zwei Neue dabei sein, bereits sechs Profis haben den Verein verlassen. Eine Menge Arbeit, die da auf Walter und sein Team wartet.

Boldt will Walters HSV-Vertrag verlängern

Auch abseits des Platzes dürfte bald Bewegung reinkommen. In den kommenden Tagen soll die Vertragsverlängerung des Trainers vollzogen werden. Bis 2023 läuft das aktuelle Arbeitspapier, Sportvorstand Jonas Boldt (40) ist darauf bedacht, noch vor dem Saisonstart am 15. Juli Fakten zu schaffen. Walter hat beim HSV noch einiges vor, fühlt sich im Verein pudelwohl. Die emotionale Geschichte, sie soll weitergehen. In zwölf Monaten soll es dann mehr zu feiern geben als nur einen weiteren Jahrestag.