„Ein bisschen Volksfest”: HSV-Trainer Walter jagt seinen eigenen Rekord

Am Sonntag wird es wieder laut und voll im Volkspark. 57.000 Zuschauer werden beim Heimspiel gegen Hansa Rostock (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) dabei sein. Für den HSV bei Auftritten im eigenen Stadion fast schon Normalität. Ebenfalls alles andere als ungewöhnlich wäre es, wenn die Hamburger am Ende den Platz zumindest nicht als Verlierer verlassen würden.

Tim Walter hat aus dem Volkspark in den vergangenen Jahren wieder eine echte Festung gemacht. Die letzte Heimniederlage für den HSV in Liga zwei ist fast schon ein Jahr her (Oktober 2022 gegen Magdeburg). Seit mittlerweile zwölf Liga-Heimspielen (zehn Siege, zwei Remis) sind die Hamburger nun schon ungeschlagen. Ein Rekord ist das noch nicht. Der liegt in der Zweiten Liga bei 15 Liga-Spielen in Folge ohne Niederlage.

15 Zweitliga-Spiele ohne Pleite ist der Zweitliga-Rekord

Aufgestellt wurde diese Erfolgsserie zwischen April 2021 und Februar 2022. Bei einem Spiel war damals Daniel Thioune der Coach, bei zwei Auftritten Horst Hrubesch. Dann kam Walter, der in seinen ersten zwölf Heimspielen mit dem HSV ungeschlagen blieb und damit für die Top-Serie sorgte. Jetzt jagt der HSV-Coach seinen eigenen Rekord.

Überraschend wäre es nicht, wenn Walter seine aktuelle Erfolgsserie weiter ausbauen und auch in den kommenden Wochen im Volkspark ungeschlagen bleiben würde. Seit er beim HSV im Amt ist, haben die Rothosen nur fünf von 36 Heimspielen in der Liga verloren. Davor sahen die Zahlen deutlich schlechter aus. Wie aber hat es Walter eigentlich geschafft, den Volkspark wieder zur echten Festung zu machen?

„Durch unsere Art und Weise, wie wir Fußball spielen, dass wir versuchen, unsere Zuschauer mitzunehmen. Aber auf der anderen Seite nehmen die Zuschauer auch uns mit. Das ist immer ein beiderseitiges Miteinander“, antwortet der HSV-Trainer, der damit betont, dass die Wucht der eigenen Fans einen hohen Anteil am Erfolg bei den Heimspielen hat.

Walter: „Der Volkspark ist auch ein bisschen Volksfest”

Damit das auch so bleibt und alle weiterhin in das Volksparkstadion kommen, wird in der Regel auf dem Rasen ein Spektakel geboten. Walter dazu: „Es ist ein Erlebnis, dass ich in den Volkspark gehe. Das treibt die Fans an. Wir sind eine große Familie, also ist der Volkspark auch ein bisschen Volksfest. Wir nehmen das als zwölften Mann wahr.“

Am Sonntag gegen Rostock wird dieser zwölfter Mann womöglich wieder gebraucht. Eine der wenigen Heimpleiten unter Walter gab es vergangene Saison gegen Rostock. Es soll eine Ausnahme gewesen sein. Walter: „Jetzt haben wir die Möglichkeit, es besser zu machen.“ Und damit ganz nebenbei die eigene Erfolgsserie weiter auszubauen. Bis zum nächsten Rekord …