Nach Pokal-Klatsche: Dresden will den HSV erneut schocken

Den meisterlichen Schwung haben sie eindrucksvoll mitgenommen. Dynamo Dresden hat das erste Spiel nach dem Wiederaufstieg in die 2. Liga mit 3:0 gegen den FC Ingolstadt gewonnen, ließ dabei nichts anbrennen. Jetzt kommt es zum Wiedersehen mit dem HSV. Verstecken wollen sie sich nicht.

Die Dresdner, sie haben kein Interesse daran, auf Sicherheit zu spielen. „Wir wollen auf jeden Fall etwas aus Hamburg mitnehmen“, sagte Dynamos Tim Knipping im Gespräch mit der MOPO. Der 28-Jährige führte den Aufsteiger beim Auftaktsieg als Kapitän aufs Feld. Er war schon am 14. September 2020 dabei, als beide Elbvereine letztmalig aufeinander trafen – und Dynamo den HSV mit 4:1 in der ersten Pokalrunde aus dem Wettbewerb fegte.

HSV kassierte Klatsche in Dresden

„Damals ist einfach vieles zusammengekommen. Wir sind früh in Führung gegangen, die Zuschauer waren erstmals seit langer Zeit wieder da und laut. Das hat uns extrem motiviert. Der HSV hatte das Ganze damals wohl nicht so ernst genommen“, erinnert sich Knipping. Ein Vorteil für das Duell am Sonntag sei das freilich nicht. Erst recht nicht nach dem Hamburger Auftritt am Freitagabend auf Schalke. Der zog seine Kreise bis nach Elbflorenz.

„Das war ein richtig guter Auftritt, es ist nicht selbstverständlich, Schalke so zu bespielen“, sagte der Innenverteidiger. Ähnlich wie der HSV kontrollierten die Dresdener am 1. Spieltag den Ballbesitz, hatten die Kugel 67 Prozent in den eigenen Reihen. Ein Vorgeschmack für einen offenen Schlagabtausch am Sonntag?

Bis zu 17.100 Fans im HSV-Stadion

Knipping jedenfalls blickt voller Vorfreude auf das Spiel, bei dem bis zu 17.100 Zuschauer in den Volkspark strömen könnten. Ein Umstand, den die Dresdener für sich ausnutzen wollen. „Wenn wir gut reinkommen, kann es auch sein, dass die HSV-Fans ein bisschen ungeduldig werden.“ Knipping erwartet einen aggressiven Gastgeber, sagte mit Blick auf das Pokalduell vor einem Jahr: „Vielleicht wollen sie etwas gut machen.“

In der zweiten Liga sah Dynamo bislang wenig Land in Spielen gegen den HSV. Vier Spiele, vier Niederlagen – 1:5 Tore. Geht es nach Knipping, zeigen die Dresdener am Sonntag in Hamburg ihr Pokalgesicht.