Sie hatten sich einiges zu erzählen. Wie es der Zufall wollte, marschierten Davie Selke und Jean-Luc Dompé am Donnerstag Seite an Seite auf die Trainingsplätze im Volkspark und schnatterten munter drauf los. Ob sich die beiden HSV-Stars dabei auch über ihre Vertragsgespräche austauschten, die sie derzeit mit ihrem Verein führen, ist natürlich rein spekulativ. In jedem Fall aber gäbe es diesbezüglich einiges zu besprechen. Denn zumindest bei einem der beiden deutet sich nun eine rasche Einigung an.