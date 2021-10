Seit dem Abstieg im Vorjahr schafft es Fortuna Düsseldorf bislang nicht, wieder in die Spitzengruppe der zweiten Liga vorzudringen. Aktuell sind die Fortunen nur Zwölfter. Kommenden Samstag gastieren die Rheinländer im Volkspark (20.30 Uhr, MOPO.de Liveticker). Im Vorfeld setzte der Stadion-DJ der Düsseldorfer schon mal eine erste kleine Spitze in Richtung Volkspark.

„DJ Opa“, wie sich Marcus Haefs selbst nennt, postete auf seiner Facebook-Seite ein Bild vom gescheiterten CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet – in voller HSV-Montur. Dazu schriebt Haefs: „Irgendwo muss er ja hin. Go HSV, go“. Der 60-Jährige als neuer HSV-Trainer? Wohl eher nicht…

Unter seinen Followern sorgt der Post aber für mächtig Erheiterung. „Da gehört er auch hin“, schreibt ein Nutzer, ein anderer befürchtet: „Naja nicht das der am Ende bei uns landet.“

Während Laschets Zukunft in der Politik aktuell fraglicher denn je ist, sitzt Tim Walter beim HSV fest im Sattel. Am Samstag soll gegen die Fortuna der zweite Heimsieg her – eine kleine extra Motivation dürfte jetzt schon gegeben sein.