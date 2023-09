Duell in Osnabrück wird für den HSV auch zum großen Wiedersehen

Wenn der HSV an diesem Freitag (18.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) bei Aufsteiger VfL Osnabrück antritt, geht es für beide Teams um die Vergangenheit. Und damit sind nicht nur die jüngsten bitteren Pleiten beider Mannschaften in der Liga gemeint. Das Nord-Duell an der Bremer Brücke wird auch zum großen Wiedersehen.

Für die sportliche Brisanz haben der HSV und Osnabrück im Vorfeld des Spiels selbst gesorgt. Der VfL holte sich am vergangenen Wochenende beim 0:7 in Hannover die höchste Zweitliga-Pleite seit 44 Jahren ab. Der HSV blamierte sich beim 1:2 gegen Aufsteiger Elversberg. Im direkten Duell geht es nun für beide Teams um Wiedergutmachung. Und dabei wartet auf einige Protagonisten noch eine ganz andere Reise in die Vergangenheit.

Drei HSV-Profis haben schon für Osnabrück gespielt

Mit Daniel Heuer Fernandes, Ludovit Reis und Moritz Heyer haben drei HSV-Profis schon für Osnabrück gespielt. Heuer Fernandes hatte beim VfL vor zehn Jahren seine ersten Einsätze als Profi. Es ist ein besonderer Ort für ihn. Noch mehr gilt das für Heyer. Er ist in der Nähe von Osnabrück aufgewachsen. Beim VfL spielte Heyer bereits in der Jugend und schaffte dort ebenfalls später den Sprung zu den Profis. Nun wartet auf ihn an alter Wirkungsstätte ein besonderes Comeback. Heyer soll beim HSV den verletzten Linksverteidiger Miro Muheim ersetzen. Nach zuletzt maximal Einsätzen als Joker wird er an diesem Freitag wieder in der Startelf gebraucht.

Und Reis? Für ihn war der VfL die erste Station in Deutschland. Beim letzten HSV-Spiel an der Bremer Brücke stand der Niederländer noch für den Gegner auf dem Platz. Den Treffer zum 3:2 für Osnabrück bereitete er vor. Der Abstieg in die dritte Liga konnte damals trotzdem nicht verhindern werden. Reis wechselte zum HSV. Nun tritt er erstmals gegen seinen Ex-Verein an.

Damit aber noch nicht genug mit den Begegnungen mit der Vergangenheit. HSV-Co-Trainer Merlin Polzin war zwischen 2014 und 2020 insgesamt sechs Jahre als Coach für den VfL tätig. Der aktuelle Osnabrück-Trainer Tobi Schweinsteiger hat auf der anderen Seite bereits in der Saison 2019/20 als Assistent von Dieter Hecking beim HSV gearbeitet. Tim Walter kennt er zudem bestens aus gemeinsamen Zeiten im Bayern-Nachwuchs. Auf dem Platz steht beim VfL außerdem Robert Tesche. Der mittlerweile 36-Jährige machte zwischen 2009 und 2014 insgesamt 83 Spiele für den HSV.