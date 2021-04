Dresden – HSV 0:1: Pohjanpalo-Tor erlöst die Rothosen

Es war ein hartes Stück Arbeit, aber am Ende durfte der HSV endlich mal wieder jubeln. Beim 1:0 (0:0) der Hamburger in Dresden erlöste ein später Treffer von Pohjanpalo die Rothosen.

Dabei sah es zunähst gar nicht danach aus, als wenn der HSV Probleme bekommen könnte. In der ersten Hälfte erspielten sich die Hamburger zahlreiche Torchancen, allein Harnik hätte zwei Mal treffen müssen (19., 29.). Zu oft machten es die Rothosen zudem zu kompliziert vor dem Dresdener Kasten.

Nur selten konnten die Gastgeber selbst für Entlastung sorgen, zeigten dabei aber auch mal wieder die Defensivschwäche der Hamburger auf. Symptomatisch dabei ein Ballverlust von Fein im Aufbau, den Dynmo aber nicht für sich nutzen konnte, weil Hunt in letzter Sekunde ausbügelte (3.).

Mit Beginn der zweiten Hälfte verlor der HSV zwar nicht seine Überlegenheit, dafür aber komplett die Torgefahr. Es dauerte 20 Minuten bis der eingewechselte Jatta endlich mal wieder eine HSV-Chance hatte – doch Broll parierte seinen flachen Schuss (65.). Sieben Minuten später dann fast die Führung, Pohjanpalo traf nur die Latte (72.).

Die Zeit, sie tickte unerbittlich gegen den HSV. Ein weiterer Punkteverlust wäre für die Rothosen kaum hinnehmbar gewesen. Dann die Erlösung: Leibold wurde von Jatta links im Strafraum angespielt, der passte flach auf den Fünfer, wo Pohjanpalo zur Stelle war und den Ball über die Linie drückte (84.).

In der Nachspielzeit dann aber fast der Schock: Plötzlich liefen zwei Dresdener auf van Drongelen und Letschert zu, doch Letztgenannter konnte Makienok noch entscheidend stören (90.+1.). Danach passierte nichts mehr.

Damit springt der HSV zumindest vorrübergehend wieder auf Platz 2 der Tabelle.

Das Spiel zum Nachlesen:

Abpfiff. Der HSV gewinnt mit 1:0 in Dresden.

90. Min. +4. Die letzten Sekunden laufen, einmal wird Dresden vermutlich noch die Kugel nach vorne kloppen dürfen.

90. Min. 3. Der HSV klärt die Ecke.

90. Min. +2. Ecke für Dresden...

90. Min. +1. Plötzlich laufen zwei Dresdener auf van Drongelen und Letschert zu – Makienok muss dann ins eins gegen eins mit Letschert und wird entscheidend gestört. Das ist zu unaufmerksam!

90. Min. Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.

90. Min. Der HSV behält den Ball in den eigenen Reihen und lässt Dresden derzeit keine Chance nach vorne zu spielen.

88. Min. Pollersbeck muss nach einer Faustabwehr behandelt werden, kann dann aber weitermachen.

86. Min. Und natürlich ist es wieder Leibold, der die Bude vorbereitet. Es ist mittlerweile seine 19. (!) Torvorlage in dieser Saison.

84. Min. Leibold setzt sich nach einem Jatta-Pass links im Strafraum durch und bedient dann Pohjanpalo flach am Fünfer. Der Finne drückt den Ball über die Linie! Die HSV-Erlösung!

84. Min. TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR FÜR DEN HSV!!!

83. Min. Jatta will auf der linken Seite ins Dribbling geht und verdaddelt den Ball. Am Ende foult er noch seinen Gegenspieler. So gehen wertvolle Sekunden verloren.

81. Min. Gyamerah flankt von rechts und findet keinen Abnehmer.

79. Min. Doppelwechsel beim HSV: Gyamerah und Hinterseer kommen für Vagnoman und Harnik.

78. Min. Dem HSV läuft hier langsam aber sicher die Zeit davon. Das ist einfach zu wenig, was hier in der zweiten Hälfte abgeliefert wird. Vor allem weil Dresden nicht wirklich viel entgegen zu setzen hat.

74. Min. Es geht schnell beim HSV über Hunt, der Jatta in die Spitze schickt. Der Flügelflitzer kommt links im Strafraum an den Ball und zieht ab – Broll pariert!

73. Min. Wechsel bei Dresden: Terrazzino kommt für Schmidt.

72. Min. Latte! Schaub flankt beziehungsweise schießt in den Strafraum, wo Pohjanpalo mit dem Kopf den Ball an den Querbalken köpft!

71. Min. Und der nächste geblockte Schuss: Dieses Mal versucht es Hunt aus 18 Metern.

70. Min. Hunt will Jatta schicken, bleibt aber an einem Gegenspieler hängen. Anschließend macht es der Kapitän aber klug und holt noch einen Freistoß heraus.

68. Min. Nächster Wechsel beim HSV: Schaub kommt für Kinsombi.

68. Min. Jatta klärt die Hereingabe per Kopf.

67. Min. Vagnoman macht heute einen nicht allzu souveränen Eindruck. Nach einem Stellungsfehler kann er nur noch zur Ecke klären.

65. Min. Jatta führt den Ball links im Strafraum eng am Fuß und dreht in die Mitte auf – sein flacher Schuss zwingt Broll dann zur Parade! Die anschließende Ecke bringt mal wieder nichts ein.

64. Min. Jetzt kommt der HSV endlich mal wieder in den Strafraum, weil Leibold Harnik stark einsetzt, doch der 33-Jährige will viel zu umständlich ablegen. Die Kugel geht wieder an die Dresdener.

62. Min. Der Ex-Kieler kann aber weitermachen.

62. Min. Kinsombi muss nach einem Foul behandelt werden.

61. Min. Wechsel beim HSV: Kittel macht Platz für Jatta.

61. Min. Löwe sieht für ein taktisches Foul die Gelbe Karte.

60. Min. Gefährlich! Jeremejeff zieht den Ball scharf auf den langen Pfosten, wo ein HSVer die Kugel wegköpft.

59. Min.Van Drongelen grätscht an der rechten Strafraumseite Kreuzer um, erwischt dabei aber eigentlich auch deutlich den Ball – eine Grauzonenentscheidung. Es gibt Freistoß und die Gelbe Karte.

58. Min. Es läuft wirklich nicht so viel zusammen. Van Drongelen will Leibold auf der linken Seite schicken und drischt den Ball ins Toraus.

55. Min. Die zweite Hälfte läuft bislang auf Sparflamme. Der HSV ist optisch deutlich überlegen, kommt aber nicht vors Dresdener Tor.

53. Min. Doppelwechsel bei Dresden: Königsdörffer und Nikolaou gehen runter, Müller und Jeremejeff kommen rein.

51. Min. Hunt chippt die Ecke von rechts auf den kurzen Pfosten, wo Dresden klärt.

50. Min. Erste Aktion von Pohjanpalo in diesem Spiel. Sein Schuss von der Strafraumkante wird zur Ecke geblockt. Die siebte mittlerweile.

49. Min. Leibold kann sich auf der linken Seite am Strafraum den Ball zurecht legen und flankt – Dresden kann klären.

47. Min. Wechsel gab es keine.

46. Min. Dresden presst direkt drauf und zwingt Pollersbeck nach einem missglückten Rückpass zum Sprint. Der Keeper hat dann aber alles im Griff.

46. Min. Der HSV stößt an.

Anpfiff 2. Halbzeit.

Der HSV ist hier drückend überlegen, müsste vor allem durch Harnik schon mit einem oder sogar zwei Toren führen – doch zu oft fehlte die letzte Konsequenz vor dem Tor. Defensiv agieren die Hamburger wiederum manchmal zu schlampig und lädt Dresden immer wieder ein. Bislang konnten die Hausherren das aber nicht bestrafen.

Halbzeit.

45. Min. Wieder ist es Kittel, der zum Schuss kommt – der Ball geht endlich mal nicht drüber, aber Torwart Broll ist zur Stelle.

43. Min. Hunt versucht flach in den Strafraum zu spielen und wird, wie so oft, von einem Gegenspieler geblockt.

42. Min. Kittel bekommt 20 Meter vor dem Tor den Ball und kann ungestört drauf schießen – drüber.

40. Min. Vagnoman gewinnt gegen Schmidt am eigenen Strafraum den Zweikampf. Auch wenn der Dresdener da fällt, ein Foul war das sicher nicht.

37. Min. Kittel wird völlig frei links im Strafraum von Hunt angespielt und versucht dann noch einmal in die Mitte abzulegen. Wieder ist ein Dresdener dazwischen... Es fehlt einfach der letzte Pass. Die Überlegenheit der Rothosen ist derzeit brutal.

36. Min. Die Ecke bringt nichts ein.

36. Min. Jetzt drückt der HSV Dresden tief hinten rein. Fein lässt am Strafraum einen Gegenspieler aussteigen und steckt dann zu Harnik weiter. Dessen Schuss wird zur Ecke geblockt.

35. Min. Harnik spielt flach auf den Fünfer, wo Kittel einläuft und um Zentimeter verpasst!

34. Min. Kittel wird von Leibold auf der linken Seite geschickt, bekommt den Ball dann aber nicht auf Pohjanpalo gespielt.

29. Min. Nächste dicke HSV-Chance! Harnik profitiert rechts im Strafraum von einem Ausrutscher seines Gegenspielers und zieht in die Mitte. Doch anstatt selbst drauf zu schießen, spielt er noch einmal in die Mitte zu Pohjanpalo – ein Dresdener Bein geht dazwischen. Man, man, man. Da darf der Offensivmann auch eigennütziger sein...

26. Min. Die Ecke landet vor den Füßen von Harnik, der rund 10 Meter vor dem Tor draufzieht – geblockt!

25. Min. Auf der anderen Seite bekommt der HSV nach einer Leibold-Flanke ebenfalls eine Ecke.

24. Min. Die Ecke wird auf den zweiten Pfosten geschlagen und findet den Kopf von Schmidt, der den Ball aber nicht mehr aufs Tor bekommt. Abstoß.

23. Min. Ein Freistoß aus dem rechten Halbfeld kommt in den HSV-Strafraum, wo zur Ecke geklärt wird.

22. Min. Letschert spielt Kittel in der Spitze frei, doch der kann die Kugel nicht sofort kontrollieren. Dadurch treibt es ihn links raus, von wo er flankt – letztendlich ohne Ertrag.

19. Min. Der muss doch rein! Kinsombi lässt an der Strafraumkante abklatschen und spielt Harnik so völlig frei. Harnik zieht aus 10 Metern direkt ab und knallt den Ball drüber. Da hätte es eigentlich den Einschlag geben müssen!

18. Min. Vagnoman kommt über rechts, bringt dann seinen Flachpass aber nicht an den Mann.

16. Min. Die Hamburger bemühen sich jetzt um Ruhe am Ball und suchen geduldig nach Lücken. Ein Vorstoß über Leibold findet am Ende jedoch keinen Abnehmer.

14. Min. Kittel schießt drauf – drüber!

13. Min. Gute Freistoßposition für den HSV! Hunt und Kittel stehen rund 20 Meter vor dem Kasten bereit...

12. Min. Ein langer Ball fliegt in den HSV-Strafraum und die Rothosen wirken nicht organisiert. Van Drongelen zupft an seinem Gegenspieler, der zu Boden geht – Schiedsrichter Schröder pfeift jedoch nicht. Glück für den HSV!

9. Min. Beide Mannschaften sind hier in der Anfangsphase aktiv, es geht hin und her. Bislang fehlt jedoch noch der richtig gefährliche Abschluss.

7. Min. Insgesamt drei Ecken gibt es für den HSV, keine sorgt für Gefahr.

5. Min. Auf der anderen Seite kommt der HSV jetzt in die Offensive, wo Kittel zur Ecke geblockt wird.

4. Min. Die Ecke bringt nichts ein.

3. Min. Puh! Dicke Chance für Dresden! Fein verdaddelt den Ball im Aufbau und dann geht es schnell zunächst über Königsdörffer, der links rauslegt. Von dort kommt der Ball scharf vors Tor, wo Hunt in höchster Not zur Ecke klärt – ganz, ganz wichtig, dass der Kapitän da zur Stelle ist.

2. Min. Auch van Drongelen versucht sich auf der anderen Seite an einem langen Ball. Die Kugel geht ins Toraus.

1. Min. Der Ball wird lang in Richtung HSV-Strafraum geschlagen und landet bei Pollersbeck.

1. Min. Dresden stößt an.

Anpfiff.

- Die Mannschaften betreten den Rasen – es ist angerichtet!

- „Jatta hat gegen Kiel nicht so gut gespielt. Er wirkte ein wenig übermotiviert auf mich“, begründet Hecking den Wechsel zu Harnik in der Startelf.

- Im Hinspiel konnte sich der HSV mit 2:1 durchsetzen. Kinsombi und Kittel drehten einen zwischenzeitlichen Rückstand.

- Am Mittwoch gab es eine besondere Maßnahme beim HSV. Anstatt auf dem normalen Trainingsplatz fuhren die Profis nach Soltau, um dort Fußballgolfen zu spielen. „Das war ein sehr schöner Tag“, bilanzierte Hecking. „Ich glaube, dass die Mannschaft ihn brauchte. Nur mit Druck und Verbissenheit werden wir es sowieso nicht schaffen, das ist ausgeschlossen.“

- Dresden startet wie folgt: Broll - Kreuzer , Ehlers , Ballas , Löwe - Nikolaou , Ebert , Schmidt , Horvath - Königsdörffer , Makienok

- Schiedsrichter der Partie ist ein HSV-Neuling: Robert Schröder aus Hannover wurde für die Begegnung eingeteilt. Der 34-Jährige arbeitet hauptberuflich in der Medienabteilung des DFB und ist seit 2001 Schiedsrichter. Während er die Dresdner bereits zum zehnten Mal pfeift (zuvor drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen), leitete Schröder noch nie ein Spiel mit Beteiligung des HSV. Einzig bei der zweiten Mannschaft der Hamburger leitete er bereits sechs Partien in der Regionalliga Nord. Die Bilanz: Vier Siege, ein Remis und eine Niederlage.

- Damit verändert Trainer Dieter Hecking die Startelf auf genau einer Position im Vergleich zum Spiel gegen Holstein Kiel. Jatta ist der Leidtragende und wird heute von Harnik ersetzt. Neben Jatta sitzen noch Heuer Fernandes, Gyamerah, Jung, Dudziak, Jairo, Moritz und Schaub auf der Bank.

- Die Aufstellungen sind da! So startet der HSV: Pollersbeck – Vagnoman, Letschert, van Drongelen, Leibold – Fein – Kinsombi, Hunt – Harnik, Pohjanpalo, Kittel

- Dynamo kämpft um den Klassenerhalt. Mit 28 Punkten und einem Spiel weniger brauchen die Dresdner jeden Punkt im Rennen gegen den Abstieg – derzeit sind es zwei Punkte bis zum Relegationsplatz (Karlsruher SC, 30) und fünf bis zum rettenden Ufer (1. FC Nürnberg, 33).

- Die Konkurrenz des HSV kann erst in den kommenden Tagen nachziehen: Während Tabellenführer Arminia Bielefeld zeitgleich beim SV Sandhausen antritt, kann der VfB Stuttgart erst am Sonntag (13.30 Uhr) beim Karlsruher SC nachlegen. Der 1. FC Heidenheim spielt am Samstag (13 Uhr) gegen Jahn Regensburg.

- Der HSV könnte mit einem Sieg heute zumindest für zwei Nächte auf Platz zwei springen. Aktuell sind Bielefeld (57 Punkte) und Stuttgart (52) noch vor dem HSV (50), hinter dem Trio lauert jedoch bereits Heidenheim (48).

So sehen Sie das Spiel des HSV bei Dynamo Dresden heute live im TV und im Stream

- Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker! Der HSV gastiert heute bei Dynamo Dresden, Anstoß ist um 18.30 Uhr.