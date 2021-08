Neben all dem Rummel um Ab- und etwaige Neuzugänge stellt sich der HSV ganz nebenbei für die Zukunft auf – und das gleich doppelt. Auf der Torwart-Position herrscht seit Mittwoch langfristig Klarheit. Leo Oppermann hat seinen ersten Profivertrag in der Tasche, der 19-jährige Keeper unterschrieb bis 2025.

Trotz der jüngsten Verpflichtung von Marko Johansson, der den Konkurrenzkampf im Tor zusätzlich beleben soll, plant der HSV fest mit dem Talent. „Leo hat sich konstant weiterentwickelt und zeigt große Lern- und Leistungsbereitschaft“, lobte Sportdirektor Michael Mutzel.

HSV: Oppermann und Meißner werden Profis

„Er hat noch großes Entwicklungspotenzial und wir sehen ihn in den kommenden Jahren als festen Bestandteil unseres Torwartteams.“ Schon an den ersten vier Spieltagen stand Oppermann, der letztes Jahr von Union Berlin kam, im Kader und soll an der Seite von Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes, Johansson und Tom Mickel nun weiter reifen.

„Der HSV hat mir einen Weg für die kommenden Jahre aufgezeigt, der mich überzeugt hat. Diesen möchte ich weiter gehen und mich mit Fleiß und Einsatz einbringen, um mich hier weiterzuentwickeln“, sagte der junge Torwart, der in der abgelaufenen Saison zehn Spiele für die U21 des HSV über 90 Minuten absolvierte.

Und auch ein weiteres HSV-Juwel steht kurz vor dem großen Schritt. Wie die „Bild“ berichtet, soll Robin Meißner (21) seinen Kontrakt noch in dieser Woche bis 2024 verlängern. Welch Potenzial in ihm steckt, zeigte er schon zum Ende der letzten Saison, als Ex-Coach Horst Hrubesch ihn ins kalte Wasser warf. Meißner bedankte sich für das Vertrauen, traf bei drei Startelf-Einsätzen prompt drei Mal – und darf sich wie Oppermann bald auch offiziell Profi nennen.