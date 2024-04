Rund 14 Monate, nachdem das DFB-Sportgericht Mario Vuskovic mit einer Zwei-Jahres-Sperre belegte, kämpft der HSV-Verteidiger am 14. und 15. Mai vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) erneut um den Beweis seiner Unschuld. Der Doping-Prozess um den 22-Jährigen wird in Lausanne neu aufgerollt, nicht weniger als Vuskovic’ Karriere dürfte dann auf dem Spiel stehen. Wer aber sind die Menschen, die Vuskovic bei seinem langen und verzweifelten Kampf zur Seite stehen? Die MOPO beleuchtet den Vuskovic-Kosmos und stellt die wichtigsten Personen rund um ihn herum vor.

Bald hat das lange Warten ein Ende. Rund 14 Monate, nachdem das DFB-Sportgericht Mario Vuskovic mit einer Zwei-Jahres-Sperre belegte, kämpft der HSV-Verteidiger am 14. und 15. Mai vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) erneut um den Beweis seiner Unschuld. Der Doping-Prozess um den 22-Jährigen wird in Lausanne neu aufgerollt, nicht weniger als Vuskovic’ Karriere dürfte dann auf dem Spiel stehen. Während der Kroate auf einen Freispruch hofft, fordern der DFB-Kontrollausschuss und die Anti-Doping-Agenturen WADA und NADA eine Ausweitung der Sperre bis Ende 2026. Die Vorbereitungen für den Showdown laufen auf Hochtouren. Wer aber sind die Menschen, die Vuskovic bei seinem langen und verzweifelten Kampf zur Seite stehen? Wer spricht ihm Mut zu, seit er im November 2022 des Epo-Dopings beschuldigt wurde? Und wer will seine Unschuld beweisen? Die MOPO beleuchtet den Vuskovic-Kosmos und stellt die wichtigsten Personen rund um ihn herum vor.

WITTERS

Seine Mutter Sanja Vuskovic: Nachdem ihr Sohn in Frankfurt schuldig gesprochen wurde, ging das Bild der weinenden Mutter um die Welt und sorgte für Bestürzung. Die 42-Jährige war bei allen drei Prozesstagen im DFB-Campus anwesend und wich ihrem psychisch angeschlagenen Sohn nicht von der Seite. Auch in Lausanne wird Sanja Vuskovic wieder dabei sein. Parallel kümmert sie sich auch um die Karriere und das Seelenheil ihres jüngeren Sohnes Luka.

Instagram/hnkhajduk

Sein Vater Danijel Vuskovic: Dem Rat seines Vaters folgt Mario Vuskovic nach wie vor blind. Der 43 Jahre alte Jugendtrainer war selbst 13 Jahre lang Profi in Kroatien und Russland, bestritt 25 Junioren-Länderspiele für seine Nation und ist nach wie vor der erste Ansprechpartner seines Sohnes in fußballspezifischen Fragen. Nachdem Mario Ende 2022 vom DFB zunächst vorläufig gesperrt wurde und fortan nur noch Einzeltraining absolvieren durfte, war es sein Vater, der täglich mit ihm auf den Platz ging.

Instagram/lukavuskovic

Sein Bruder Luka Vuskovic: Der Draht zwischen Mario und seinem Bruder Luka ist sehr eng. Beide träumen davon, eines Tages gemeinsam in einer Mannschaft zu spielen. Luka, seit Februar 17 Jahre alt und fünf Jahre jünger als Mario, steht an der Schwelle zu einer großen Karriere und ist eines der begehrtesten Abwehr-Talente Europas. Den Zuschlag im Poker erhielt Tottenham Hotspur, das knapp 14 Millionen Euro an Hajduk Split überwies. Ab Sommer 2025 schlägt der Vuskovic-Bruder seine Zelte in London auf, derzeit kickt er noch auf Leihbasis beim polnischen Erstligisten Radomiak Radom.

Instagram/barbaraculic

Seine Freundin Barbara Culic: Die 21 Jahre alte Jura-Studentin ist seit mehreren Jahren die bessere Hälfte an Vuskovic’ Seite und dem HSV-Profi eine gewaltige Stütze, seit dieser im November 2022 durch den positiven Epo-Befund so schwer belastet wurde. Aus der Öffentlichkeit hält sich die Kroatin, deren Vater ebenfalls als Anwalt arbeitet, allerdings bewusst heraus.

WITTERS

Seine HSV-Kollegen: Regelmäßig ist Vuskovic in Hamburg. Wenngleich er nicht mit seiner Mannschaft trainieren darf, pflegt er den Kontakt und besucht sehr häufig Partien des HSV, nicht nur im Volkspark, sondern auch auswärts. Auch seinen neuen Trainer Steffen Baumgart lernte er bereits kennen. Der enge Draht zu seinen Kollegen hilft Vuskovic, die für ihn so schwere Zeit besser handeln zu können.

imago/Aleksandar Djorovic

Sein Fußball-Trainer Zoran Vulic: Damit Vuskovic sich trotz seiner Spielpause fußballerisch zumindest nicht zurückentwickelt, engagierte er mit Ex-Nationalspieler Vulic einen privaten Fußballtrainer. Mit dem 62 Jahre alten früheren Abwehrspieler hat sich Vuskovic einen anerkannten Haudegen geangelt. Vulic, der bei der WM 1990 für Jugoslawien auch beim 1:4 gegen Deutschland zum Einsatz kam, wurde nach seiner aktiven Profi-Zeit (unter anderem Split, RCD Mallorca, FC Nantes) Trainer, betreute unter anderem die U19 Kroatiens und war zuletzt beim griechischen Zweitligisten Xanthi im Amt.

Privat.

Sein Fitnesscoach Ivo Katusic: Der 45-Jährige ist nicht nur Vuskovic’ Privattrainer – der Austausch mit ihm ist auch für die Psyche des Profis enorm wichtig. Nahezu täglich treffen sie sich in Split zum Ausdauertraining, feilen an Kraft, Explosivität und Geschwindigkeit. Katusic, der selbst passionierter Marathonläufer ist, gilt als Top-Mann auf seinem Gebiet und arbeitete bereits als Athletiktrainer für Vereine in Georgien, Russland, Kroatien, Saudi-Arabien und China. Zuletzt war er für Beijing Guoan tätig.

WITTERS

Sein Berater Damir Smoljan: Seit mehreren Jahren kümmert sich der Star-Berater um Vuskovic’ Geschicke. Er war es auch, der den Junioren-Nationalspieler im Sommer 2021 von Hajduk Split zum HSV vermittelte. Smoljan verfügt weltweit über beste Kontakte, beriet in den vergangenen Jahren auch schon Superstars wie die Bayern-Profis Leroy Sané und Serge Gnabry. Nachdem er jahrelang Kooperationspartner der Agentur „Lian Sports“ war, ist er mittlerweile selbstständig tätig.

WITTERS

Sein deutscher Anwalt Dr. Joachim Rain: Seit sich Vuskovic wegen des Verdachts auf Doping anwaltlich vertreten lässt, ist Rain mit an Bord. Der 53-Jährige ist Partner der renommierten Anwaltskanzlei Schickhardt, die in Ludwigsburg ansässig ist. Er begleitete bereits zahlreiche Prozesse vor dem CAS und wird zu den führenden Rechtsexperten des internationalen Fußballs gezählt. Sprachlich wird Rain an den Prozesstagen in Lausanne keine Probleme haben: Er spricht fließend Englisch und Französisch, es werden die Hauptsprachen an den Verhandlungstagen sein.

Privat.

Sein kroatischer Anwalt Tomislav Kasalo: Auch der in Vuskovic’ Heimatstadt Split ansässige Kroate ist neu im Team des HSV-Profis. Insbesondere bei der FIFA genießt er höchstes Ansehen, 2017 wurde er erstmals Mitglied der Streitbeilegungskammer des Fußball-Weltverbandes. Ein elitärer Kreis, dem weltweit 30 Anwälte angehören. Kasalo, der enge Drähte zu Vuskovic’ Heimatklub Hajduk Split pflegt, ist der Fußball-Fachmann im Anwaltsteam des Abwehrspielers. Er wird von der Familie auch deshalb als besonders wertvoll eingestuft, weil es keine Sprachbarriere gibt.

Global Sports Advocates

Sein US-Anwalt Paul Greene: Der Star-Anwalt aus Portland (US-Bundesstaat Oregon) ist im Vergleich zu den Frankfurter Prozesstagen aus dem Februar/März 2023 neu in Vuskovic’ Team. Auf ihm ruhen allergrößte Hoffnungen, er gilt als einer der renommiertesten Sportanwälte der Welt und soll in Lausanne federführend agieren. Zuletzt sorgte Greene 2023 vor dem CAS für Aufsehen, als er einen Freispruch für den des Epo-Dopings beschuldigten 800-Meter-Läufer Peter Bol (Südafrika) erwirkte. Kurios: Greene vertrat auch schon mal ein Pferd, das eine olympische Goldmedaille gewann.