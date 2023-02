Am Freitag hatte der HSV-Aufsichtsrat bis zu drei Millionen Euro für weitere Transfers freigegeben. Sportvorstand Jonas Boldt wurde direkt aktiv. Mit Jean-Luc Dompé soll im besten Fall schon am Mittwoch der nächste HSV-Zugang im Volkspark präsentiert werden. Doch es gibt noch Details zu klären. Was der HSV als Ablöse zahlt und wer noch kommen soll.

Am vergangenen Freitag hatte der HSV-Aufsichtsrat bis zu drei Millionen Euro für weitere Transfers freigegeben. Sportvorstand Jonas Boldt wurde direkt aktiv. Mit Jean-Luc Dompé soll im besten Fall schon am Mittwoch der nächste HSV-Zugang im Volkspark präsentiert werden.

Am Sonntag stand Dompé noch in der belgischen Liga auf dem Platz. Mit dem SV Zulte Waregem trat er gegen Genk an und verlor mit 1:4. Kein schönes Ende seiner Zeit in Belgien, doch nun soll ein neues Kapitel in seiner Karriere geschrieben werden. Dompé wird beim HSV gebraucht. Er soll beim großen Ziel Aufstieg in die Bundesliga helfen.

HSV zahlt für Dompé rund eine Million Euro Ablöse

Bereits am Dienstag kam der 27-jährige Flügelspieler in Hamburg an. Der Franzose absolvierte seinen Medizincheck im UKE. Jetzt müssen nur noch letzte kleine Details geklärt werden. Sollte es dabei nicht noch überraschend Probleme geben, soll zeitnah die offizielle Vorstellung folgen.

Dompé wird einen Vertrag bis 2025 erhalten. Die Ablösesumme liegt bei rund einer Million Euro, kann durch Bonus-Zahlungen und maximalen Erfolg noch auf etwa 1,4 Millionen Euro steigen.

Sobald alle letzten Fragezeichen geklärt sind, soll Dompé ins HSV-Training einsteigen. Das wird am Mittwoch mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht der Fall sein. Möglich ist aber, dass er am Freitag bereits zum Kader für das Heimspiel gegen Darmstadt gehören wird.

Dompé ist grundsätzlich fit und auch im Spiel-Rhythmus. Vier Liga-Spiele (alle Startelf) hat er diese Saison für Zulte Waregem absolviert.

HSV-Interesse an William Mikelbrencis aus Metz

HSV-Trainer Tim Walter kann sich mit Dompé auf Verstärkung für die Offensive freuen und sein Team künftig noch flexibler auf- und umstellen. Zu Dompés Stärken gehört die Tor-Vorbereitung. In der ersten belgischen Liga kam er in den vergangenen Jahren in 121 Spielen zum Einsatz. Dabei erzielte er elf Treffer und bereitete 32 Tore vor.

Dompé wird nach Matheo Raab, Ransford Königsdörfffer, Filip Bilbija und László Bénes der fünfte Sommer-Zugang beim HSV. Abgeschlossen ist die Planung damit noch nicht.

William Mikelbrencis ist Junioren-Nationalspieler Frankreichs. imago/Sportfoto Rudel William Mikelbrencis vom FC Metz ist Junioren-Nationalspieler Frankreichs.

Gesucht werden noch ein weiterer Mittelstürmer und ein Rechtsverteidiger. Letzteres ist William Mikelbrencis. Der 18-Jährige ist ebenfalls Franzose und spielt beim Zweitliga-Absteiger FC Metz. Laut „Abendblatt” ist Boldt Fan des Junioren-Nationalspielers, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft und der laut transfermarkt.de zwei Millionen Euro wert ist. Konkrete Gespräche habe es aber noch nicht gegeben.