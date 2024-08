Dompé verletzt! Wie lange wird der Dribbler dem HSV fehlen?

Knapp 70 Minuten lang ließ Steffen Baumgart seine Profis am Dienstag bei sengender Hitze auf dem Platz schwitzen, dann war der Start der HSV-Trainingswoche vorbei. Bereits vor der Einheit aber stand fest, dass der Trainer am Sonntag im Pokal in Meppen (18 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) auf einen seiner Stammspieler wird verzichten müssen: Jean-Luc Dompé hat es übel erwischt.

Der formstarke Franzose musste am vergangenen Samstag gegen Hertha BSC (1:1) nach 70 Minuten ausgewechselt werden, weil er einen Schlag abbekam. Mittlerweile steht fest: Dribbler Dompé wird wegen muskulärer Probleme erstmal pausieren müssen.

Ob er nach der Partie in Meppen im Zweitliga-Nordduell bei Hannover 96 (23.8.) wieder dabei sein kann oder dem HSV länger fehlen wird, steht noch nicht fest.

Positiver Verlauf bei Glatzel

Dompé war nicht der einzige Profi, der am Dienstag fehlte. Bei Sebastian Schonlau Und Dennis Hadzikadunic wurde die Belastung gesteuert, Anssi Suhonen klagte am Morgen über Unwohlsein. Nicolas Oliveira zog sich am Wochenende bei der U21 eine leichte Blessur zu. Bilal Yalcinkaya und Luis Seifert sind krank.

Gut verlief die Einheit aus Sicht von Robert Glatzel. Der Torjäger stand das komplette Training durch, könnte in den kommenden intensiven Tagen aber aus Teilen der Übungen noch herausgehalten werden. Ziel ist jedoch weiterhin, dass Glatzel nach überstandenen Unterschenkelproblemen in Meppen in den Kader zurückehren kann.