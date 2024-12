Dompé angeschlagen ausgewechselt: Wie schlimm hat es den HSV-Zauberer erwischt?

Beim 3:1 in Karlsruhe hatte Jean-Luc Dompé im ersten HSV-Spiel nach dem Baumgart-Aus einen Gala-Auftritt hingelegt und seine Mannschaft mit zwei Toren und einer Vorlage fast im Alleingang zum Sieg geführt. Auch beim 2:2 gegen Darmstadt gehörte der Franzose nun wieder zu den besten Hamburgern. Kurz vor Schluss musste er den Platz jedoch auch angeschlagen verlassen.

Wie schlimm hat Dompé erwischt? Eine klare Antwort gab es auf diese Frage am Sonntag unmittelbar nach dem Darmstadt-Spiel nicht. Fakt ist, für große Sorgenfalten hat die vorzeitige Dompé-Auswechslung beim HSV zunächst nicht gesorgt. Eine klare Diagnose und damit auch Gewissheit wird es jedoch erst am Montag geben. Bis dahin muss zumindest ein bisschen gezittert werden.

In Karlsruhe hatte Dompé zuletzt für den HSV 88 Minuten gespielt. So viel Spielzeit in einer Partie hatte er zuvor in dieser Saison noch nicht bekommen. Gegen Darmstadt war er am Sonntag nun sogar für 90 Minuten auf dem Platz dabei. Diesmal verließ er den Rasen bei seiner Auswechslung jedoch nicht als Matchwinner, der 29-Jährige war angeschlagen und humpelte vom Platz.

Zweikampf sorgte für Dompé-Auswechslung beim HSV

Erwischt hat es den Franzosen wahrscheinlich im Oberschenkel. Vorausgegangen war ein Zweikampf, bei dem Dompé womöglich einen Schlag abbekommen hatte. Beim HSV sorgt genau das auch für Hoffnung. Wären die Schmerzen plötzlich beim Laufen ohne Einwirkung des Gegners aufgetaucht, hätte eine Muskelverletzung befürchtet werden müssen.

Das könnte Sie auch interessieren: Die MOPO-Noten für die HSV-Profis beim 2:2 gegen Darmstadt

Im Normall wird Dompé am Montag nun ein bisschen im Volkspark geschont und gepflegt. Im weiteren Verlauf der Woche sollte er dann ganz normal in die Vorbereitung auf das nächste Spiel am kommenden Samstag in Ulm integriert werden und dort am kommenden Wochenende auch wieder auf dem Platz stehen können. Das wäre wichtig für den HSV. Zu ersetzen ist der Franzose in der aktuellen Form nicht. Wirklich Klarheit wird es aber erst zum Wochenstart geben.