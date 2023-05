HSV macht sich direkt hinterm Millerntor für Regensburg fit

Intensiver als bei der Trainingseinheit am Mittwoch kann es für die HSV-Profis am Sonntag in Regensburg kaum werden. Trainer Tim Walter nutzte die lange Woche für eine Alternativeinheit im Kampfsport-Dorado „UFC Gym“. Im unmittelbar hinter dem Millerntor gelegenen Bunker machten sich die HSV-Profis heiß für den Auftritt beim Jahn.

Der HSV zu Gast auf St. Pauli und mit Regensburg im Blick. Jeweils 90 Minuten lang lernten die Profis in Gruppen Techniken aus verschiedenen Kampfsportarten kennen (u.a. Grappling und Kickboxen). Sinn der Übungen: Die Umsetzung von Technik bei gleichzeitigem athletischem Einsatz.

Abwechslung für HSV-Profis durch Ausflug ins Gym

Vor allem aber diente der Ausflug ins Gym auch der Abwechslung. Zwischen dem Paderborn-Spiel vom vergangenen Freitag und dem Auftritt in Regensburg liegen neun Tage.

Für Walter die Chance, das umzusetzen, was schon seit Längerem mal angedacht war. Am Donnerstag geht es dann wieder auf die Trainingsplätze im Volkspark.